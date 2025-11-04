Mundo

Lula dice que está preocupado por Venezuela: «No quiero que lleguemos a una invasión terrestre»

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestó este martes su preocupación sobre una hipotética «invasión» a Venezuela, mientras Estados Unidos refuerza su despliegue militar en el mar Caribe.

Lula habló con la prensa desde la ciudad de Belém, en donde presidirá la cumbre climática COP30. Al ser cuestionado sobre la situación en Venezuela, rechazó cualquier posibilidad de una incursión extranjera a territorio venezolano.

«No quiero que lleguemos a una invasión terrestre» de parte de Estados Unidos, dijo Lula. «Los problemas políticos no se resuelven con armas, sino mediante el diálogo», acotó el mandatario.

El Pentágono habría solicitado a militares involucrados en operaciones contra el narcotráfico en el Caribe que firmen acuerdos de confidencialidad.  
El portaaviones USS Gerald Ford se sumará al despliegue en los próximos días / Archivo

Lula recordó que la semana pasada sostuvo un encuentro con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en Malasia. Durante esta reunión, el presidente brasileño le advirtió que una escalada bélica no podría solucionar la crisis venezolana.

LULA ENVÍA MENSAJE A TRUMP

En medio de la crisis venezolana, Lula sostuvo que Estados Unidos podría «intentar ayudar» a los países en la lucha contra el narcotráfico, «en lugar de intentar dispararles» en territorio marítimo o terrestre.

Lula concluyó que este tema será abordado en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se llevará a cabo en Santa Marta, Colombia. Se desconoce si el bloque busque tomar una posición unitaria ante la crisis venezolana.

Las declaraciones de Lula se dieron cuando Estados Unidos refuerza su despliegue en el Caribe. Aunque la Casa Blanca dice que el operativo busca hacer frente al narcotráfico, el gobierno de Maduro insiste en que el objetivo es un «cambio de régimen».

