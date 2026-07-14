La nueva ayuda que destinará Corea del Sur para Venezuela tras los terremotos

(EFE).- Corea del Sur anunció este martes una ayuda humanitaria adicional por valor de 3,5 millones de dólares a Venezuela, para apoyar las labores de reconstrucción de las zonas afectadas por el doble terremoto que golpeó al país el pasado mes, así como 30 toneladas de refugios temporales.

Del total, 3 millones de dólares se aportarán a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para financiar la retirada de escombros en las comunidades más afectadas, según informó hoy el Ministerio de Exteriores surcoreano.

Además, a petición del Gobierno venezolano, Seúl también enviará 30 toneladas de refugios temporales que incluyen tiendas de campaña valoradas en unos 500.000 dólares para ayudar a familias desplazadas, y así intentar recuperar la normalidad lo antes posible en esas zonas.

«Nuestro Gobierno planea continuar brindando asistencia humanitaria a los países y personas afectadas por desastres naturales», afirmó el ministerio surcoreano en un comunicado.

Esta nueva partida se suma a la anunciada el pasado mes de junio de 5 millones de dólares que el país asiático ya había comprometido tras el doble seísmo ocurrido en el territorio venezolano, elevando el apoyo global de Seúl a 8,5 millones de dólares.

De acuerdo con los últimos balances oficiales remitidos por las autoridades venezolanas, el doble terremoto del pasado 24 de junio ha dejado un saldo provisional de 4.490 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin viviendas.

EFE