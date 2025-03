La invitación de Lula a los Brics a estos países latinoamericanos, no incluyó a Venezuela

El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, extendió una invitación a México, Colombia y Uruguay para que participen en la próxima cumbre de los Brics a llevarse a cabo en julio Río de Janeiro, pero no hizo lo mismo con Venezuela, a pesar de que el Gobierno de Nicolás Maduro mantiene su afán de formar parte del bloque.

El jefe de Estado hizo el anuncio durante la toma de posesión de Yamandú Orsi, nuevo presidente de Uruguay.

«Estoy invitando a todos estos países que están aquí, Uruguay, Colombia, México, para participar en los Brics en Brasil. Porque yo creo que aunque no sean miembros físicos, es importante que estos países participen porque es el momento de hacer un debate con todo el mundo», precisó Lula en un breve diálogo con Sputnik.

El mandatario resaltó la relevancia de los Brics, compuesto por los siguientes países: Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia e Irán. Asimismo, cuenta con nueve países socios, entre los que figuran Kazajistán, Cuba y Bolivia.

«Los Brics no son una cosa pequeña. Los Brics tienen casi la mitad de la humanidad, tienen casi la mitad del PIB internacional, tienen dos países muy importantes que son China e India, que solo representan casi la mitad de la humanidad», valoró Lula.

Durante la próxima cumbre, el mandatario dijo que Brasil tendrá como objetivo consolidar dos ejes centrales: el libre comercio y el multilateralismo. «Si no hay libertad de comercio, no hay multilateralismo, no hay democracia», apuntó.

SIN INVITACIÓN A VENEZUELA

Lula no extendió la invitación a Venezuela, a pesar de ser un aliado histórico del Gobierno de Maduro. De hecho, fue Brasil quien vetó el ingreso del país caribeño al bloque en la cumbre del 2024, luego de que las relaciones se deterioran a partir de los resultados electorales del 28 de julio que el gigante amazónico cuestionó.

Por tal motivo, la no invitación a Venezuela podría responder a este mismo motivo, aunque recientemente las aguas se han calmado entre ambas naciones.