La grave acusación de Petro contra el excanciller Álvaro Leyva que involucra al ELN y a Venezuela

Las altas tensiones entre Gustavo Petro y Álvaro Leyva continúan, luego de que el viernes el presidente lanzará una grave acusación contra el excanciller de Colombia, al afirmar que este se ha reunido con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Caracas, Venezuela.

En un evento en el Norte de Santander, el mandatario lanzó los nuevos dardos contra el exministro de Exteriores.

«Leyva también habló con el ELN en Caracas… No para ver cómo hacemos la paz, sino para ver cómo tumba al presidente. Lo que tiene es rabia, oligarca», arremetió Petro.

EL INICIO DE LAS TENSIONES ENTRE PETRO Y LEYVA

Desde hace semanas, Petro y Leyva sostienen una pugna, cuando a mediados de abril el excanciller le envió una carta. En ella, afirmaba que el jefe de Estado colombiano tendría «un consumo problemático de sustancias».

«Los recuerdos que todavía tengo frescos de episodios ocurridos siendo yo el primer testigo me producen aún desazón y desconcierto», aseveró el exfuncionario.

Posteriormente, ahondó en los hechos que presuntamente ocurrieron en una visita de Estado a Francia. «Uno de ellos, la ocasión en la que usted se desapareció dos días en París durante una visita oficial. Como si la inteligencia francesa fuera incompetente para no haber conocido su paradero».

Leyva tildó el episodio en la capital francesa como «momentos embarazosos para mí como persona y como su canciller. Y mucho más cuando supe en dónde había estado». En ese punto, afirmó que ya tenía conocimiento de otras circunstancias parecidas, pero fue en París «donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción».

Ante declaraciones como esas, Petro salió a responderle: «Dice que quería hablar conmigo. Yo nunca supe que quería hablar conmigo. Lo echó la Procuraduría, yo qué culpa tengo. Pero me la está cobrando a mí. Pero no son las locuras de un viejo loco, decrépito, que está sacando la herida que no pudo seguir siendo canciller, o su hijo. Debe saberse por qué, la culpa no la tiene el viejo. Lo que ha salido el día de hoy no es un chisme, es un complot».

De acuerdo con El Tiempo, Petro agregó que ese complot del que habla «no es nacional».

«No es de colombianos, aunque haya colombianos. Por tanto, es peligrosísimo porque es un atentado a la soberanía nacional de Colombia (…) Las cosas que va, supuestamente denunciando, que cualquier periodista con dos dedos de frente debería ver, qué absurdo, cómo son pruebas, de qué. ¿Drogadicción? Yo soy revolucionario, no me dejo esclavizar. A veces, tengo hasta problemas con las mujeres por eso, en mi vida personal», apuntó.