Expertos de la ONU: bloqueo marítimo de EEUU a Venezuela viola el derecho internacional

2 Min de Lectura
Países de la ALBA exigen "restitución inmediata" del buque confiscado por Estados Unidos

(EFE).- El bloqueo marítimo parcial impuesto por Estados Unidos a Venezuela viola las normas fundamentales del derecho internacional y podría ser considerado una agresión armada ilegal, denunciaron este miércoles expertos en derechos humanos de Naciones Unidas en un comunicado conjunto.

El bloqueo ordenado por la Administración estadounidense del presidente Donald Trump este mes constituye un uso prohibido de la fuerza militar contra otro país en virtud de la Carta de Naciones Unidas. Y está expresamente considerado una agresión armada ilegal por la Asamblea General de la ONU desde 1974, indicaron.

Agregaron que esta agresión está sujeta a jurisdicción universal, lo que faculta a todos los Estados a enjuiciarlo.

Recordaron que el bloqueo se produce después de los asesinatos arbitrarios perpetrados por Estados Unidos contra al menos 104 personas presuntamente implicadas en el tráfico de drogas por vía marítima. Esto mediante 28 ataques contra embarcaciones civiles desde principios de septiembre de 2025.

«Ninguna de las personas asesinadas representaba una amenaza inmediata que justificara el uso de fuerza letal», señalaron los expertos.

Firman el comunicado los relatores sobre lucha antiterrorista (Ben Saul), derecho al desarrollo (Surya Deva) y libertad de reunión (Gina Romero). Así como el experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo (George Katrougalos).

