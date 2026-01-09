Italia confía en «una nueva era de relaciones con Caracas» y que sigan liberaciones de presos políticos

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó su confianza en que el gobierno encargado de Delcy Rodríguez siga con la liberación de presos políticos.

«Sigo de cerca la situación en Venezuela y espero que la presidenta Delcy Rodríguez inicie una nueva era de relaciones constructivas entre Roma y Caracas», dijo la jefe de Estado en sus redes sociales.

«En este sentido, agradezco la decisión de iniciar la liberación de presos políticos, incluidos los italianos, y espero sinceramente que este proceso continúe con nuevos pasos en la misma dirección», añadió.

Seguo con attenzione la situazione in Venezuela e auspico che con la presidente Delcy Rodríguez si apra una nuova stagione di relazioni costruttive fra Roma e Caracas. In tal senso esprimo gratitudine per la scelta di avviare la liberazione di detenuti politici, fra i quali anche… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 9, 2026

Meloni agregó que «acoge la señal dada por la presidenta Delcy Rodríguez como de gran valor, unilateral y que va en el sentido de la pacificación del país».

Hasta el momento solo se ha confirmado la liberación de un ciudadano con pasaporte italiano, Biagio Pilieri, pero Meloni, recordó que hay más ciudadanos italianos detenidos en Venezuela.

Para finalizar, rechazó las posturas que han tomado algunos sectores de la izquierda en Italia. «Lo que me sorprende, aunque ya no me sorprende, es lo que reflejan esas imágenes: un mundo donde la ideología no se adapta a la realidad, sino que es la realidad la que se ajusta a la ideología».

«Ver a italianos de extrema izquierda explicando a exiliados venezolanos qué significa ser venezolano… lo considero surrealista», concluyó.