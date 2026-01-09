Presos políticos españoles arribaron a Madrid pocas horas después de sus liberaciones en Caracas

Los cinco presos políticos con pasaporte español liberados por autoridades venezolanas arribaron este viernes a Madrid, según reportaron varias fuentes locales.

«Ya está en tierra el avión que trae desde Colombia a los cinco presos políticos españoles liberados ayer», informó la comunicadora Thabata Molina en sus redes sociales.

No obstante, pocos minutos después trascendió que todo ocurriría con un perfil bajo.

«La Dra. Rocío San Miguel llegó al Aeropuerto de Barajas en Madrid después de pasar 699 días secuestrada por el régimen venezolano. Tiene medidas cautelares y no puede ofrecer declaraciones en este momento», informó el periodista Carlos Salazar.

En esta línea, señaló que ni siquiera pudieron verlos. «Todos los presos políticos excarcelados fueron sacados por una puerta privada del aeropuerto».

El expreso político Sergio Contreras expresó su apoyo a Rocío San Miguel desde el aeropuerto. «Lo que esperamos es que esté bien, que se inicie proceso de atención médica y vaya integrándose nuevamente a la libertad y va a requerir el apoyo de todo el mundo».

AHORA | La periodista Goizeder Azúa (@GoiAzua) entrevistó al defensor de derechos humanos Sergio Contreras, también ex preso político en Venezuela, quien ofreció detalles sobre la llegada de Rocío San Miguel al Aeropuerto de Barajas en Madrid, junto a otros cuatro españoles… pic.twitter.com/yWhwPphLkM — Carlos Salazar (@calestophoto) January 9, 2026

«Esta es una de las primeras imágenes que deja constancia que ciertamente siempre fueron presos políticos y esperamos que en las próximas horas, todos los presos políticos sean puestos en libertad, los 869», añadió.

En esta línea el portavoz de la familia de Rocío San Miguel también justificó la falta de declaraciones a la prensa. «Están muy agotados. Ha sido un proceso de mucha tensión. En las próximas horas van a tener noticia de cómo hacer para entrevistarles, aunque Rocío y su familia tienen restricciones para hablar por el propio caso de ellos. Nos quedamos con las ganas de recibirlos aquí».

«Se trata de restricciones impuestas por parte de las negociaciones que se dieron. Para garantizar el bien del liberado. Si no pueden dar declaraciones es por algo», concluyó.