Instalaron las imágenes de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en la Basílica de San Pedro a días de la canonización

Autoridades del Vaticano instalaron los retratos de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en la Basílica de San Pedro a días de la canonización que se llevará a cabo este domingo.

Este viernes se llevó a cabo la jornada «Testigos de la paz para un proceso de paz, el nuevo reto de los santos en Venezuela», que contó con la presencia del arzobispo de Caracas, el cardenal Raúl Biord, y la postuladora de la causa de canonización del beato José Gregorio Hernández, Silvia Correale, quienes abordaron el papel de los próximos santos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jose Arnaldo Mujica (@josearnaldo33)

El periodista José Arnaldo Mujica compartió en sus redes sociales un video del momento histórico en el que estaban colocando los retratos de los futuros santos en la Basílica de San Pedro.

«Fueron expuestas las imágenes del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles en la Basílica de San Pedro, las mismas que estarán a la vista de los fieles el domingo, 19 de octubre, en la misa de canonización», compartió la Arquidiócesis de Caracas en una publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Arquidiócesis de Caracas (@arquidiocesisdecaracas)

UNA DEVOCIÓN SIN IGUAL

La postuladora de la causa de canonización de José Gregorio Hernández, Silvia Correale, aseguró que en sus largos años de trabajo nunca vio una devoción igual y aseguró que es importante «para todo el pueblo venezolano».

Correale, encargada también de llevar la causa de Carmen Rendiles, destacó la importancia de que Venezuela tenga sus primeros santos. «Es verdaderamente una meta muy deseada y sobre todo por la figura de José Gregorio (1864 – 1919) que era ya venerable desde 1986», dijo en entrevista para EFE.

Además, recordó que incluso el ahora secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, que fue durante cuatro años nuncio en Venezuela, «decía que cada vez que lo invitaban a alguna celebración litúrgica o algún acto, o a visitar una parroquia, lo que fuera donde él iba, después que lo saludaban, le pedían la bendición y le preguntaban cuándo la Iglesia iba a canonizar a José Gregorio».