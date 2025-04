Impactante video: Hombre murió tras quedar colgando de un globo aerostático, la cuerda se enredó en su cuello

Un evento en la ciudad india de Baran terminó en tragedia cuando un hombre perdió la vida tras quedar colgado de un globo aerostático durante una exhibición.

El accidente ocurrió el miércoles en el Complejo Khel Sankul, en el marco de las celebraciones por el 35 aniversario de la Fundación del Distrito de Baran, en el estado de Rajastán.

La víctima fue identificada como Vasudev Khatri, y de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, su cuello quedó accidentalmente enredado en una cuerda del globo justo cuando este comenzaba a elevarse.

El globo ascendió a una altura superior a los 18 metros con Khatri colgando peligrosamente.

El momento quedó registrado en video, donde se observa al hombre suspendido varios metros sobre el suelo antes de que la cuerda finalmente se rompiera. Khatri cayó violentamente y, aunque lo trasladaron de inmediato a un hospital, los médicos confirmaron su muerte al llegar.

Hot air balloon specialist falls to death during trial at Rajasthan fair.

A 40-year-old hot air balloon operator died after falling during a trial run of the main show at Khel Sankul ground in Baran cityin Rajasthan, the concluding day of the 3-day Baran Utsav.#AirBalloon pic.twitter.com/0Z6gN1XNHR

— AH Siddiqui (@anwar0262) April 10, 2025