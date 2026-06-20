HÉROE DE CUATRO PATAS: Perrito protegió a su dueña por cinco días tras perderse en un bosque de Chile

Los habitantes de la región de Los Lagos en Chile, celebran el emocionante rescate de Doris Chiguay Quinán y su perrito de nombre Cheme, quien ahora es considerado un héroe de cuatro patas por proteger a su dueña en el espeso bosque de Quellón, en el que la mujer estuvo pérdida por unos cinco días en medio de un implacable clima de lluvia y frío intenso.

La desaparición ocurrió el pasado domingo 14 de junio, cuando Doris entró a un predio de San Juan de Chadmo para buscar animales junto a su esposo y su mascota. El hombre regresó solo al hogar y presentó una denuncia por presunta desgracia. Esta alerta movilizó rápidamente a varios equipos de emergencia.

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La mujer caminó varios kilómetros, se alimentó únicamente con raíces y frutos silvestres, y logró salir del monte por sus propios medios. Cheme, su guardián de cuatro patas, la custodió en todo momento hasta que llegaron juntos a las inmediaciones de la Escuela de Quilen.

Una vecina del sector presenció el impactante reencuentro. Esta pobladora relató el emocionante momento en que auxilió a la extraviada.

«Salí de mi casa, abrí la puerta y de repente escucho que gritaba, llamaba a mi esposo porque ella lo conoce. Reconocí el perrito, y ahí llamé a la escuela, gracias a Dios estaba el fonoaudiólogo (persona encargada de brindar atención)», señaló.

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¿CUÁL ES EL ESTADO DE CHEME TRAS EL HECHO?

La misma vecina recordó el complejo estado físico en el que venía Doris tras pasar tantas jornadas a la intemperie: «Con la profe preparamos leche tibia rápidamente para darle, porque nos decía que tenía mucha sed, mucha hambre».

Por esta tremenda lealtad, los habitantes ya consideran a Cheme un verdadero héroe, reseñaron medios locales.

La encargada de la oficina municipal, Isabel Campos Rodríguez, explicó que Cheme «afortunadamente se encuentra en buenas condiciones de salud, con un poco de deshidratación pero es mínima a lo que todos nos estábamos esperando».

Los profesionales llevaron al perrito a la unidad veterinaria municipal para su adecuada hospitalización e hidratación.