Aruba extendió nuevamente la prohibición de vuelos con Venezuela hasta esta fecha

Las autoridades aeronáuticas de Aruba extendieron una vez más la prohibición de vuelos comerciales y generales hacia Venezuela hasta el próximo 31 de julio de este año, después de que el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix emitiera la orden oficial a través de una nueva notificación técnica que mantiene el bloqueo del espacio aéreo entre ambos territorios.

La isla caribeña sostiene esta restricción contra las aeronaves venezolanas desde el año 2019 de manera ininterrumpida. El gobierno de Aruba aplicaba prórrogas trimestrales anteriormente, pero los funcionarios modificaron la estrategia recientemente y ahora renuevan la medida cada mes.

El documento oficial NOTAM A0389/26 especifica detalladamente el alcance y la duración exacta de la restricción fronteriza hasta el 31/07/2026. Esta normativa prohíbe el tránsito de la aviación general, los vuelos comerciales de pasajeros, el transporte de mercancías y el envío de correo.

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de La Vela de Coro, Juan Gotopo, reportó que los ciudadanos venezolanos continúan viajando a la isla vecina a pesar de las trabas logísticas. La Oficina de Turismo de Aruba registró la visita de 1.381 venezolanos y un total de 13.500 noches de alojamiento entre enero y mayo.

«Un promedio por viajero de 9,78 noches. Siendo los venezolanos los que más noches pernoctan en Aruba, luego de los holandeses con 12,43 noches. Le siguen los alemanes con 9,08 noches, los canadienses con 8,89 noches y los argentinos con 8,55 noches», escribió el dirigente empresarial en la red social X (Twitter).

¿POR QUÉ NO HAY VUELOS ENTRE ARUBA Y VENEZUELA?

La suspensión de vuelos y la restricción en las relaciones entre Aruba y Venezuela, que comenzó en febrero de 2019, no responde a un solo evento, sino a una cadena de tensiones políticas, migratorias y de seguridad.

En 2019, el cierre inicial lo ordenó el gobierno venezolano en febrero de ese año. En ese momento, en medio de la crisis política con la AN y la presidencia interina, las islas ABC (Aruba, Bonaire y Curazao) sirvieron como centros de acopio para enviar ayuda humanitaria hacia Venezuela.

El gobierno de Nicolás Maduro calificó esto como una «provocación» y una violación a su soberanía, decretando el cierre unilateral de fronteras aéreas y marítimas.

Tiempos después, aunque Curazao y Bonaire avanzaron eventualmente en la reapertura gradual de sus fronteras con Venezuela, Aruba decidió mantener el veto a los vuelos comerciales y de carga de forma indefinida mediante prórrogas constantes.

Los motivos de la isla obedecen a control migratorio, falta de infraestructura consular y razones de seguridad y geopolítica.