Falla en escalera mecánica dejó 10 heridos en Filipinas: «Parecía una escena sacada de Destino Final»

Un incidente en la escalera mecánica de la estación de Taft Avenue del Metro Rail Transit 3 en Filipinas dejó al menos 10 personas heridas, seis de las cuales debieron ser hospitalizadas.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver como repentinamente la escalera se detuvo y luego comenzó a moverse en reversa a una velocidad inusual, provocando una estampida. Ante esto, los pasajeros cayeron unos sobre otros en un efecto dominó que generó pánico en la concurrida estación.

Entre las víctimas del incidente se encuentra Aya Coner, quien describió el momento como «una escena sacada de Destino Final». «Caímos abruptamente. Me agarré de la barandilla y solo pude decir: ‘¡Dios mío!’. Pero tuve que soltarme porque todos se empujaban, fue como una estampida», relató Coner.

Días después del accidente, aseguró que aún siente dolor en la pierna y la parte baja de la espalda, lo que le dificulta caminar. Además, confesó que la experiencia la dejó traumatizada. «Fue muy impactante porque una persona no paraba de llorar y otra comenzó a sangrar en la escalera mecánica», agregó.

En esta línea, la adolescente Faith Acosta de 17 años, contó que sufrió heridas y moretones en ambos muslos. «Cuando la escalera comenzó a ir en reversa, caí boca abajo. En ese momento solo pensaba: ‘Dios mío, ¿cómo me voy a levantar? No puedo ponerme de pie’. Sentí que iba a morir. No podían calmarme porque estaba sola», expresó la joven.

El MRT-3 informó que la falla fue provocada por un daño en la cadena de transmisión principal de la escalera mecánica. La empresa se comprometió a cubrir los gastos médicos de los heridos y aseguró que reforzará el mantenimiento de los equipos para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

WATCH: An escalator malfunction at the MRT-3 Taft Avenue station last Saturday, March 8, injured at least 10 people.

As seen in the CCTV footage, many commuters fell when the upward-moving escalator suddenly stopped and then went in reverse.

🎥 MRT-3 @ABSCBNNews pic.twitter.com/iTTjQTTfIC

— Andrea Taguines (@andietagz) March 11, 2025