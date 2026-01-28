Esto dijo María Corina sobre petición de Petro de devolver a Maduro y que sea juzgado en Venezuela

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habló este miércoles sobre la petición del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de que Maduro sea regresado y juzgado en Venezuela.

Machado sostuvo este miércoles una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en Washington. Al salir del edificio, fue abordada por la prensa y fue consultada sobre los comentarios de Petro.

«Me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto que cualquier juez que emita una sentencia contraria a los intereses del régimen, puede terminar como María Lourdes Afiuni. Hugo Chávez mandó a meterla presa. ¿Son esos jueces los que Petro piensa que van a juzgar a Maduro?», dijo Machado.

En tal sentido, Machado manifestó sus dudas sobre la imparcialidad de la justicia venezolana. «No ha habido una sola sentencia en contra del régimen y a favor de un particular», sentencia la opositora.

MACHADO PIDE «ACOMPAÑAR EL PROCESO»

La opositora ha manifestado en varias ocasiones su respaldo a la estrategia de la Administración de Donald Trump respecto a Venezuela. En tal sentido, Machado manifestó su apoyo al proceso judicial contra Maduro.

«La justicia internacional ha actuado, nosotros agradecemos que se haya aplicado la ley y por el bien de Venezuela, de Colombia y de la región, hay que acompañar este proceso», explicó.

Las declaraciones de Machado se dieron un día después de que Petro reiteró su rechazo a la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero. «Tienen que devolverlo (a Maduro) y que lo juzgue un tribunal venezolano y no uno estadounidense», sentenció en un acto en Bogotá.