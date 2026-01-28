Lula reveló cuál fue la «importante petición» que le hizo a Trump sobre Venezuela durante su conversación

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habló este miércoles sobre la crisis vigente en Venezuela, a la vez que pidió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que se respete la soberanía del país.

Lula llegó este 28 de enero a la Ciudad de Panamá para comparecer en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe. Periodistas lo abordaron y le consultaron sobre la situación en Venezuela.

Para el mandatario brasileño, «es importante» que Trump «permita que Venezuela pueda cuidar de su soberanía y de sus intereses», a pocos días de que se cumpla un mes del ataque militar estadounidense en el que resultó detenido Nicolás Maduro.

Lula sostuvo que la comunidad internacional debe «tener paciencia» respecto a la crisis en Venezuela. En tal sentido, aseguró que será «el propio pueblo venezolano» el que encontrará «una solución», de acuerdo a la agencia de noticias EFE.

«Vamos a ver lo que pasa. Es todo muy reciente y creo que deberíamos tener un poco de paciencia porque quien va a encontrar una solución para el pueblo venezolano es el propio pueblo venezolano. No será ni Brasil, ni Estados Unidos; será Venezuela», añadió.

LULA HABLARÁ CON DELCY RODRÍGUEZ

El Gobierno de Lula fue uno de los principales mediadores en la crisis postelectoral en Venezuela y tuvo un contacto fluido con el gobierno de Maduro. Ahora confirmó que mantendrá el diálogo con la mandataria encargada, Delcy Rodríguez.

Lula adelantó que conversará «próximamente» con Rodríguez para «ayudar» a que «el pueblo venezolano pueda cuidar su propio destino». El pasado 9 de enero, participó en una reunión telefónica con la venezolana y los mandatarios de España, Pedro Sánchez; y Colombia, Gustavo Petro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO VIRAL: PETRO DICE QUE MADURO DEBE SER DEVUELTO Y JUZGADO EN VENEZUELA

La semana pasada, Lula manifestó sentirse «indignado» por la operación militar estadounidense. Previamente, horas después del ataque, consideró que se cruzó «una línea inaceptable», además de crear un «precedente peligroso».