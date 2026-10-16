Este fue el dardo que envió María Corina Machado a Trump desde Panamá

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, envió este viernes un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconociendo su política con Venezuela y pidiéndole «terminar la tarea» en el país.

Machado le concedió una entrevista al medio norteamericano Fox News en Panamá. Desde un principio, la opositora agradeció a Trump por la captura de Nicolás Maduro, ejecutada durante la operación militar del pasado 3 de enero.

«Comenzaría diciendo, en nombre del pueblo venezolano, lo agradecidos que estamos, porque llevar a Maduro a enfrentar la justicia abre una gran puerta para un camino hacia la libertad», dijo Machado.

Una vez agradeció a Trump, Machado sostuvo que «tenemos que terminar la tarea» en Venezuela. «Creo que este va a ser su gran legado», apuntó la opositora, que instó a fortalecer las instituciones del país.

«Convertir a Venezuela de un centro criminal a un centro energético, en un lugar que es un ejemplo, que no exporta gente, sino que trae gente de vuelta y que establece una relación duradera, la más fuerte con Estados Unidos, por convicción […] construyendo instituciones. Puedes cambiar gobiernos, pero la relación se sostendrá», aseveró Machado.

«UNA VENEZUELA DEMOCRÁTICA»

La opositora lleva varios meses insistiendo en la necesidad de avanzar hacia un proceso electoral en el país. En tal sentido, Machado aseguró que la mejor opción de Estados Unidos es conseguir una «Venezuela democrática».

«Desde todas las perspectivas, desde la migración, desde la energía, desde el comercio, desde la seguridad, tener una Venezuela democrática es el mejor trato para Estados Unidos, sí, y para el mundo democrático», acotó.

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La entrevista completa de Machado será emitida este sábado en Fox & Friends Weekend. Además del mensaje a Trump, la opositora abordará su regreso a Venezuela y las expectativas por elecciones en el país.