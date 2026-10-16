Diáspora venezolana entregó documentos a embajadas de EEUU para garantizar el voto en el exterior, estas fueron las cinco exigencias

Organizaciones de la diáspora venezolana entregaron a distintas sedes de las embajadas de Estados Unidos en el mundo exigencias para garantizar el voto en el exterior al realizarse unas elecciones.

Específicamente la jornada se realizó en Argentina, Brasil, Chile, Perú, España, Francia y Suiza.

Más de 115 organizaciones de la sociedad civil respaldan un pronunciamiento que exige abrir el Registro Electoral, ampliar los servicios consulares y garantizar la participación de millones de venezolanos en futuras elecciones.

Asimismo, una copia del documento fue remitida a la sede del Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington.

La iniciativa busca trasladar estas demandas al Gobierno de Estados Unidos, en su condición de facilitador del proceso de diálogo en el que se discuten reformas institucionales orientadas a la reinstitucionalización democrática de Venezuela, con el propósito de que las garantías para la participación electoral de la diáspora sean incorporadas en los acuerdos y en el cronograma de reformas.

Las entidades firmantes advirtieron que no es posible avanzar hacia una transición democrática inclusiva dejando al margen a millones de venezolanos que residen fuera del país, por lo que consideran indispensable que sus derechos sean atendidos desde las primeras etapas del proceso y no postergados para una fase posterior.

LAS CINCO EXIGENCIAS

El documento presentado ante las misiones diplomáticas estadounidenses plantea cinco áreas prioritarias de reformas:

Identidad y servicios consulares. Ampliar y restablecer la red consular venezolana, garantizar el acceso a documentos de identidad y habilitar la expedición de cédulas en el exterior. Registro Electoral accesible y permanente. Garantizar la inscripción y actualización de los venezolanos en el exterior, admitiendo documentos de identidad vencidos y reconociendo las distintas modalidades de permanencia legal en los países de acogida. Infraestructura electoral proporcional. Habilitar suficientes centros de votación en el exterior, de acuerdo con la distribución y concentración de la población venezolana migrante y refugiada. Garantías para el ejercicio de los derechos políticos. Asegurar la participación política de los venezolanos en el exterior y establecer condiciones para un retorno seguro, libre de persecución por motivos políticos. Reformas para la representación de la diáspora. Revisar las disposiciones legales que restringen la participación política de los venezolanos en el exterior y evaluar mecanismos de representación parlamentaria propia.

VENEZOLANOS PERMANECEN EXCLUIDOS

Según los datos recogidos en el pronunciamiento, cerca de 7,8 millones de venezolanos residen fuera del país. De esta cifra aproximadamente cinco millones son mayores de edad.

Sin embargo, apenas 69.211 ciudadanos estuvieron habilitados para votar en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Una cifra equivalente al 1,4 % de la población venezolana adulta en el exterior.

Las entidades firmantes señalaron que esta exclusión responde a restricciones normativas, obstáculos administrativos, dificultades para obtener documentos de identidad y una infraestructura consular y electoral insuficiente.

En ese sentido, insistieron en que la recuperación de los derechos políticos de la diáspora debe formar parte de los compromisos de reinstitucionalización democrática. Esto con medidas concretas, verificables y plazos definidos para su implementación.