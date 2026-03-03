Entrenador hípico venezolano quedó atrapado en bombardeos a Dubái: «Estamos muy nerviosos»

El entrenador venezolano Efraín Arguinzones, que el fin de semana disputó las 1.000 Guineas de Dubái, se mantiene atrapado en Emiratos Árabes Unidos producto del conflicto armado desatado en Medio Oriente.

Arguinzones disputó el sábado con la yegua Gelinotte esta carrera, alcanzando la cuarta plaza. Sin embargo, su salida del emirato se vio complicada por los bombardeos iraníes contra territorios de Dubái y Abu Dhabi.

«El ánimo está en que nos encontramos muchos profesionales juntos», explicó Arguinzones a la agencia EFE. «Compartimos hotel, hablamos constantemente… Pero sí que estamos muy nerviosos por la situación. Es muy complicada dónde estará la solución», acotó.

Arguinzones no es el único afectado por esta situación. Los campeones de jockeys Ryan More y Mickael Barzelona, además de otras personalidades del hipismo, también quedaron atrapados en Dubái.

ARGUINZONES ESPERA SU SALIDA

El venezolano se mantiene a la espera de un vuelo que lo pueda llevar hacia Europa y, posteriormente, trasladarse hasta Venezuela. Hasta el momento, Arguinzones todavía no tiene una fecha de salida de Dubái.

«Nos han dicho que este martes podrían salir de regreso muchos caballos y los profesionales franceses sí han podido ya disponer de un vuelo comercial para volver, pero en dirección a Madrid todavía no hay», agregó Arguinzones en sus historias de Instagram.

Igualmente, Arguinzones subrayó que «las carreras aquí continúan». «Las carreras del 6 de marzo las trasladan al 8. Las del 13 siguen activos y, en principio, el mitin de la Dubai Cup se va a dar», concluyó.

Los bombardeos iraníes han generado conmoción en los países del Golfo Pérsico, acostumbrados a mayor estabilidad que los demás países de la región. Las lujosas ciudades de la zona acogen a millones de turistas al año y miles quedaron atrapados en medio de un conflicto que parece lejano a terminar.