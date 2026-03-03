Trump advierte a Irán que es «demasiado tarde» para negociar, van 787 muertos tras ataques de EEUU e Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este martes que Irán quiere negociar pero advirtió de que, con sus capacidades militares destruidas, a Teherán se le ha hecho muy tarde para dialogar.

«Su defensa aérea, su Fuerza Aérea, su Armada y su liderazgo ya no existen. Quieren hablar. Yo dije: ‘¡Demasiado tarde!'», escribió Trump en su red Truth Social junto a un artículo de opinión favorable a los ataques publicado en The Washington Post.

El mensaje del mandatario estadounidense llega en medio de una escalada en Oriente Medio desde que Washington inició el sábado, en coordinación con Israel, una operación militar contra la República Islámica. La misma causó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, y otros cientos de personas.

Incluso, Trump ha prometido que la ofensiva contra Irán continuará hasta destruir todo su programa de misiles, su Marina y sus capacidades nucleares. Además, advirtió que aún no han lanzado la «gran oleada» de ataques, que podría llegar «muy pronto», reseñó EFE.

¿IRÁN QUIERE NEGOCIAR?

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, reiteró que no tienen intenciones de negociar y negó que su país fuera a atacar a EEUU. Esto después de que Trump y su Administración justificaran la operación contra objetivos iraníes como un movimiento «preventivo».

Teherán ha respondido a los bombardeos con ataques aéreos contra Israel. Así como países de la región que tienen bases militares estadounidenses como Kuwait, Baréin, Catar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos.

Al menos seis militares estadounidenses han fallecido desde que se lanzó la operación contra Irán.

LA CIFRA DE MUERTOS

La Media Luna Roja iraní elevó este martes a 787 la cifra de muertos por los ataques de Israel y Estados Unidos, que empezaron el pasado el pasado 28 de febrero.

Según informes de campo, la cifra de 555 anunciada este lunes por el organismo registró un ascenso de 232 víctimas nuevas, en las últimas horas.

Por su parte, la organización iraní de derechos humanos HRANA, con sede en Washington, dijo que al menos 742 civiles han muerto en Irán. Entre ellos 176 menores de edad.

Además, 971 civiles han resultado heridos, incluidos 115 niños. Mientras que otros 624 fallecimientos permanecen pendientes de confirmación y clasificación. Esto de acuerdo con el último informe de HRANA.

CUARTO DÍA DE GUERRA

El cuarto día de guerra comenzó con nuevos ataques del Ejército de Israel contra Teherán y Beirut, después de que Hizbulá anunciara el envío de drones contra una base israelí y de que la Guardia Revolucionaria de Irán afirmara haber destruido una sede militar de EE. UU. en Baréin.

Hasta primera hora de hoy se sucedieron bombardeos cruzados con distintos objetivos. Estados Unidos e Israel continuaron a su vez centrados en ofrecer diferentes justificaciones del ataque conjunto del sábado contra Irán, que fueron rebatidas por Teherán.

Las cifras continúan siendo provisionales debido a las restricciones de acceso, la interrupción casi total de Internet y las dificultades para la verificación independiente sobre el terreno.

EFE