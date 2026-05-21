«Entré en shock»: El video viral de un periodista que es asaltado en plena transmisión en vivo en México

En medio de la crisis de seguridad en México, un periodista deportivo que transmitía en directo en compañía de su esposa y sus dos niños sufrió un robo a mano armada en el interior de su vehículo.

Los hechos ocurrieron el martes en horas de la tarde. Fernando Vargas se había estacionado en una estación de gasolina en Cuernavaca, Morelos para hacer la transmisión televisiva. Sin embargo, al cabo de unos segundos, tres hombres armados rodearon el auto y le exigieron sus pertenencias de valor.

🔴El periodista deportivo Fernando Vargas fue asaltado en plena transmisión en vivo en Morelos. Mientras realizaba un enlace, sujetos abrieron su auto, lo obligaron a bajar y le quitaron sus pertenencias.pic.twitter.com/1vVgmZvNif — Azucena Uresti (@azucenau) May 20, 2026

En el video se alcanza a ver parte del rostro de uno de los antisociales, quien lo amenaza y tras unos segundos se escucha que le dice que corte la grabación.

Mientras tanto, el presentador en el estudio sin saber muy bien como reaccionar alcanza a decir un «no puede ser».

Tras el robo, el periodista se dirigió con su familia a un puesto de la Guardia Nacional donde denunció lo sucedido.

«Me siento inseguro en mi propio país. Entré en shock. Lo automático es entregar llaves, entregar absolutamente todo», comentó a medios locales.

Asimismo, precisó que el momento de mayor tensión lo vivió cuando uno de los asaltantes apuntó con su arma a su niño de 10 años. «Fernando que es el mayor le ruega al señor que le regrese sus peluches y es allí cuando lo encañona. Yo agradezco que te lo pueda estar practicando y que puedan salir conmigo mis niños aquí», concluyó.