Adolescente murió electrocutada planchándose el cabello: sus gritos desgarradores alertaron a la mamá

Los habitantes del estado de Bahía, en Brasil, están conmocionados por el caso de una adolescente de 16 años, llamada María Souza, que murió electrocutada mientras se peinaba el cabello.

Los hechos se dieron la semana pasada en una vivienda de la aldea de Vereda, una zona rural del municipio de Central. De acuerdo a medios internacionales, Souza estaba en su habitación y usaba una plancha para el cabello que le había prestado su madre cuando ocurrió la tragedia.

La madre, llamada María Catarina, estaba en la cocina buscando agua cuando escuchó los gritos de su hija. Al ingresar a la habitación, encontró a Souza inconsciente, aunque seguía recibiendo la descarga eléctrica.

María Catarina logró desenchufar la plancha para el cabello y se percató de que su hija no estaba respirando. En tal sentido, intentó reanimarla y luego la trasladó hasta un hospital municipal de la zona.

CONMOCIÓN POR SOUZA

La adolescente fue ingresada de emergencia en el hospital, pero el personal de guardia tan solo pudo confirmar que se encontraba sin signos vitales. Luego informaron a las autoridades para que hicieran las pesquisas correspondientes.

La Policía Civil del sector lamentó la muerte de Souza y confirmó que se está manejando como un siniestro accidental. El velorio de la adolescente se llevó a cabo el pasado viernes cerca de su hogar.

Souza era estudiante de secundaria en la Escuela Estatal de Tiempo Completo José de Souza Machado. Una vez trascendió su fallecimiento, el centro educativo publicó un comunicado de condolencias.