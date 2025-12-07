Enfureció porque su hijo no quiso bañarse y lo que le hizo horrorizó a toda Colombia

Un hombre fue detenido en Cali, Colombia, después de que le propinara una golpiza a su hijo de tres años debido a que no quería bañarse, lo que terminó provocando que perdiera la vida el pasado 24 de noviembre.

De acuerdo con el reporte policial, la primera intervención se hizo cuando al menor lo hallaron en estado crítico. Por eso, lo trasladaron al hospital Carlos Holmes Trujillo.

Las investigaciones señalaron que la muerte del niño la habría provocado la agresión física del padre. Este habría reaccionado de manera violenta debido a que el infante no se quería bañar.

«Según la investigación, el señalado agresor trasladó a la víctima a un centro hospitalario y afirmó que el niño se había desmayado antes de tomar un baño. A pesar de esto, las lesiones no eran compatibles con la descripción que se dio», dijo la Fiscalía General de la Nación.

LOS GOLPES QUE SUFRIÓ EL MENOR DE EDAD

La Fiscalía dijo que el menor de edad sufrió múltiples golpes que le provocaron fracturas en las costillas, una lesión en el pulmón y una hemorragia importante en el tórax. Tales heridas ocasionaron insuficiencia respiratoria aguda y resultaron en su fallecimiento.

En un principio, el detenido atribuyó la muerte a «una caída accidental». Sin embargo, los resultados oficiales emitidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal contradijeron esta versión.

«El informe pericial de necropsia determinó que el deceso del menor fue ocasionado por fracturas en las costillas, una laceración pulmonar y una hemorragia masiva en la cavidad torácica (hemotórax), lo que derivó en insuficiencia respiratoria aguda y muerte violenta. Además, se identificaron lesiones antiguas que evidencian signos claros de maltrato sistemático», señaló la Fiscalía, reseñó Infobae.

La captura del sujeto se efectuó mientras se desplazaba en un autobús de la empresa funeraria tras haber participado en las honras fúnebres.