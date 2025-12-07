VIDEO: Trágico incendio en una discoteca de la India dejó al menos 25 fallecidos, entre ellos varios turistas

Un trágico incendio en una discoteca en Goa, una región turística de la India, dejó al menos 25 fallecidos, entre ellos cuatro turistas, informaron las autoridades locales.

Se cree que el siniestro se originó tras la explosión de un cilindro en la zona de la cocina del club. Ocurrió cerca de la medianoche del sábado, informó News18, afiliada a CNN.

Se supo que 14 de las víctimas del incendio serían trabajadores del club. En cuanto a los turistas, todavía se desconocen sus nacionalidades, informó la Policía. Además, se supo que a siete personas las están atendiendo, incluida una con quemaduras en el 60% de su cuerpo.

Goa es un pequeño estado en la costa oeste de la India conocido por sus playas y herencia portuguesa. Año a año, atrae a cientos de miles de turistas extranjeros.

«Hoy es un día muy doloroso para todos nosotros en Goa», dijo el ministro principal del estado, Pramod Sawant, la mañana de este domingo en una publicación en X.

🇮🇳 | Al menos 23 personas, incluidos cuatro turistas, murieron en un incendio en una discoteca en el estado de Goa, India.

¿DE QUÉ MURIERON LAS VÍCTIMAS DEL INCENDIO?

El ministro de Salud de Goa, Vishwajit Rane, afirmó que a los heridos los trasladaron al Goa Medical College and Hospital. Allí están recibiendo «la mejor atención médica posible», con equipos trabajando durante toda la noche.

Algunas de las víctimas murieron por quemaduras y otras por asfixia. «En este momento de profundo dolor, estamos firmemente al lado de las familias afectadas, asegurándoles nuestro apoyo inquebrantable en todo lo posible», añadió Rane.

Se ordenó una investigación para «examinar la causa exacta del incendio y si se cumplieron las normas de seguridad contra incendios y las reglas de construcción», dijo Sawant.

Los primeros informes sugieren que la discoteca carecía del Certificado de No Objeción (NOC) obligatorio y violaba las regulaciones contra incendios.