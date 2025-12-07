VIDEO SENSIBLE: Embarcación naufragó en el Caribe colombiano con más de 50 personas a bordo, menor de edad y una mujer perdieron la vida

Una embarcación naufragó la mañana del sábado 6 de diciembre en el Golfo de Urabá, en el Caribe colombiano, con más de 50 personas a bordo, provocando así el fallecimiento de dos personas: una mujer y una menor de edad de 4 años.

La tragedia ocurrió cuando la motonave turística «Mi Consentida», que cubría la ruta Acandí (Chocó)–Turbo (Antioquia) con 51 ocupantes, comenzó a llenarse de agua. Como consecuencia, terminó hundiéndose cerca de las costas del destino final.

Según la Armada de Colombia, una avería en el casco de la embarcación provocó que zozobrara. Esto sucedió, aparentemente, por el choque contra un tronco de madera flotante.

Después de la emergencia, se activó de inmediato el despliegue de una Unidad de Reacción Rápida (URR) de la Estación de Guardacostas de Urabá. En simultáneo, pescadores y otros botes civiles que transitaban por la zona iniciaron maniobras de rescate.

RESCATE DE 49 PERSONAS

Gracias a estas acciones inmediatas, rescataron a 49 personas con vida y las trasladaron hasta un muelle de la región, donde se constató su estado de salud.

Durante ese procedimiento, se comprobó la ausencia de dos pasajeros. Esto llevó a activar un operativo con buzos de la Armada para buscarlos en el área del naufragio, reseñó Caracol.

Al poco tiempo, una embarcación civil reportó el hallazgo de dos cuerpos sin vida. La Unidad de Guardacostas acompañó su traslado hasta un muelle, donde la Policía Nacional realizó las inspecciones judiciales correspondientes.

Posteriormente, la alcaldía de Acandí confirmó que las víctimas eran una menor identificada como Hillary Támara y una mujer adulta, de nombre Cenaida Palacios.

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer con precisión las causas del siniestro.