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EN VIDEOS: Terremoto de magnitud 7,4 sacudió a México este 17Jul, se sintió en Centroamérica

Angel David Quintero
Angel David Quintero
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terremoto

Este viernes en horas de la mañana se registró un fuerte terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en la Ciudad Hidalgo, estado de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas explicó, en su cuenta de X, que se encuentra «activa» y en «constante monitoreo» sobre la situación en las distintas regiones del estado, sin ofrecer por el momento más detalles.

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De acuerdo con el USGS, el sismo tuvo su epicentro 48 kilómetros al suroeste de Aquiles Serdán, localidad del municipio de Huixtla, en el estado mexicano de Chiapas.

El sismo generó sacudidas de intensidad moderada a severa en la región de la costa cercana al epicentro; en tanto, los movimientos más fuertes también se limitaron a la región costera. Las ciudades situadas al este fueron protegidas por las montañas, que actúan como escudo ante los sismos.

El USGS calificó el sismo como “muy fuerte”, según su intensidad estimada. Las zonas cercanas al epicentro, tanto en México como en Guatemala, fueron donde se percibió más intenso.

De acuerdo con testigos en la capital de El Salvador, San Salvador, el sismo se sintió «largo y fuerte», dijo un testigo.

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Mientras tanto en Ciudad de Guatemala, donde viven unas 3.5 millones de personas, muchos salieron de sus casas y de sus oficinas para resguardarse a la intemperie mientras las construcciones se balanceaban, dijeron testigos de Reuters.

A través de redes sociales empezaron a circular videos del terremoto desde distintas locaciones.

Personal de emergencias de entidades municipales ya se encuentran desplegados en distintas zonas de Chiapas para realizar «recorridos de monitoreo para identificar posibles afectaciones», reportaron las autoridades.

No obstante, hasta el momento no se han registrado fallecidos o heridos.

Asimismo, las autoridades notificaron que se produjo otro sismo de menor magnitud 6,8 en la zona que también se sintió en el estado colindante de Oaxaca, cuyo gobernador, Salomón Jara, aclaró que el temblor se percibió con «intensidad moderada».

«De manera inmediata, las corporaciones de Protección Civil activaron los protocolos de revisión y monitoreo en las diferentes regiones para verificar posibles afectaciones y salvaguardar a la población. Hasta el momento, no se reportan afectaciones de consideración», publicó el mandatario estatal en sus redes sociales.

Mientras tanto en la Ciudad de México las autoridades señalaron que no se sintió con mayor fuerza, por lo que no ameritó la activación de la alerta sísmica.

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