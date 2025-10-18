EN VIDEO: Orquesta Sinfónica de Venezuela dijo presente en la vigilia por José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en el Vaticano

Este sábado, pasado el mediodía, comenzó la vigilia en preparación a la canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, en el Sacro Cuore di Gesú de Roma.

La ceremonia comenzó con la exposición del Santísimo y los cantos de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, según dio a conocer la Arquidiócesis de Caracas.

En la publicación compartida por la Arquidiócesis se pueden ver a los fieles reunidos en el interior del templo santos, mientras escuchan el coro de la Sinfónica.

La actividad, contempló una serie de etapas en la que los presentes tuvieron la oportunidad de llevar a cabo confesiones. La vigilia la presidirá el monseñor Jesús González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CE).

Desde el pasado jueves y hasta este sábado se están llevando a cabo peregrinaciones, de una hora de duración, a la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, en tres horarios: 9.00, 10.00 y 11.00 de la mañana. Estas peregrinaciones, presididas por un obispo y acompañadas por varios sacerdotes, son desde el inicio de la Via della Conciliazione, cerca del Castel Sant’Angelo, rezando y cantando, hasta entrar por la Puerta Santa de San Pedro para ganar la indulgencia en el Año Jubilar.

Este domingo el papa León XIV llevará a cabo la misa solemne para la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles los dos primeros santos venezolanos a partir de las 10.00 de la mañana en la plaza San Pedro. A los asistentes les recomendaron “llegar temprano, llevar ropa cómoda, gorra, protector solar, paraguas e hidratación, pues es al aire libre”.

#Mundo | Este sábado, pasado el mediodía, comenzó la vigilia en preparación a la canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, en el Sacro Cuore di Gesú de Roma. 📹 Video: @arquidiocesisdecaracashttps://t.co/xwrZNpMdH6 pic.twitter.com/Dr1jbTGBgI — Caraota Digital (@CaraotaDigital) October 18, 2025

Sin embargo, las activades de la Iglesia no culminarán ahí. El lunes 20 se realizará una misa acción de gracias, presidida por el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano y quien fue nuncio apostólico en Venezuela desde 2009 hasta 2013, en el altar de la cátedra de la Basílica de San Pedro, a las 8.00 de la mañana.

A las 10 de la mañana el papa León XIV participará en una audiencia con motivo de las canonizaciones en el Aula Pablo VI, también en el Vaticano. Para esta cita se entregarán entradas solo para los inscritos en la página web de la Arquidiócesis de Caracas.