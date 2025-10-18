Mundo

Familiares y activistas de DDHH protestaron en el Vaticano por la libertad de los presos políticos en Venezuela

Un grupo de manifestantes salieron este sábado a protestar en Roma por los cientos de presos políticos que hay en Venezuela, en el marco de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

Los manifestantes con banderas en mano imprimieron una foto con los nombres y las fotos de cada uno de los presos políticos. En imágenes divulgadas en redes sociales se puede ver como forraron una plaza entera con los afiches de estas personas que se encuentran privadas de libertad en Venezuela.

Desde la Conferencia Episcopal Venezolana nació la petición de que la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles sirva para que el gobierno de Nicolás Maduro libere a estas personas. Familiares y diferentes organizaciones de derechos humanos han respaldado la propuesta y están visibilizando los rostros de cada preso político ante la comunidad internacional.

LEA TAMBIÉN: VIRAL: DEVOTOS DE JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ Y CARMEN RENDILES CANTARON EL «ALMA LLANERA» EN LA PLAZA DE SAN PEDRO DEL VATICANO

«Así pedimos, hoy 18 de octubre en Roma, por la libertad de nuestros presos políticos en Venezuela; a poquitos pasos de la Plaza de San Pedro, donde este domingo canonizan a nuestros dos primeros santos: José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. Toda una nación unida, alrededor del mundo, en torno a nuestros valores fundamentales: solidaridad, justicia y libertad», dijo el comunicador Pedro Antonio de Mendonça desde Roma.

«Todo un país unido en oración como hijos de Dios, elevando esta plegaria por nuestros presos políticos y por la libertad del país. Nos unimos en torno a estos valores que son la solidaridad, la justicia, la libertad por los cuales damos esta lucha hasta el final, estos mismos valores por los que luchan nuestros presos políticos y todo un país, conscientes de que con Dios de la mano vamos a lograr muy pronto esa Venezuela libre donde la libertad humana sea sagrada», añadió.

Según la ONG Foro Penal actualmente hay 845 personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela. Entre los detenidos hay 173 militares, así como cuatro menores de edad. Asimismo, el organismos señaló que se desconoce el paradero de 37 de los detenidos.

