EN VIDEO: María Corina intenta regresar a Venezuela: «Haré lo que haya que hacer para encontrarnos»

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, confirmó este lunes que intentó regresar a Venezuela tras los devastadores terremotos que azotaron el país el pasado 24 de junio, generando numerosos destrozos y fallecimientos en la Región Capital.

Machado publicó en sus redes sociales un video en el que aclaró que estaba en Ciudad de Panamá. «Tenía previsto viajar a Venezuela, pero el régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedírmelo», afirmó la Nobel de la Paz.

«El 24 de junio se hizo inaplazable mi regreso a Venezuela para enfrentar juntos esta catástrofe como lo hace una familia, unida, cuando algunos de sus miembros sufren», indicó Machado que acusó de «bloquear mi regreso y el de miles de compatriotas».

Machado agregó que el gobierno busca bloquear la «generosa tarea» de los ciudadanos, el viaje de rescatistas internacionales y a los medios de comunicación. «Quieren enterrar la verdad cuando los venezolanos queremos enterrar a nuestros muertos con dignidad», dijo.

MACHADO PREPARA SU REGRESO

La opositora confirmó que está gestionando su regreso para «ayudar a coordinar y a estimular los esfuerzos ciudadanos». «Estaré en Venezuela para llorar juntos nuestras pérdidas, para rezar juntos, para abrazarnos, para organizarnos»

«Esto no se trata de mí, somos miles, millones que queremos estar juntos. Un país en duelo que necesita consolarse unido», acotó Machado, quien acusó al gobierno de «cerrar el espacio aéreo comercial para impedir mi entrada».

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#29Jun | Maria Corina Macho informó que se encuentra en la ciudad de Panamá buscando regresar a Venezuela. «Cerraron el espacio aéreo para intentar impedirmelo, quiero volver a Venezuela para acompañarlos», dijo Machado a través de redes sociales. Video: @MariaCorinaYA pic.twitter.com/SwG1lolxQB — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 29, 2026



«En esta hora yo estoy dispuesta a hacer lo que haya que hacer, hablar con quien haya que hablar para coordinar y para servir a nuestra gente. Estoy lista y cerca de Venezuela, y haré lo que haya que hacer para encontrarnos allá», concluyó Machado.

Las declaraciones de Machado se dan mientras continúan las labores de rescate y recuperación de cadáveres en La Guaira y, en menor medida, Caracas. Hasta este lunes, van 1.719 fallecidos, 5.034 heridos y 15.866 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.