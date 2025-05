EN VIDEO: Humo negro es el protagonista en primer día del cónclave

La primera jornada de la elección papa del cónclave terminó con humo negro desde la Capilla Sixtina. Es decir, la Iglesia Católica todavía no tendrá nuevo papa y tendrá que esperar hasta el jueves para continuar el proceso.

Miles de feligreses estuvieron congregados en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, a la espera del resultado del cónclave. Aunque se esperaba el anuncio cerca de las 7 de la noche, hora local, hubo un inusual retraso de dos horas.

NOW – Black smoke. No new Pope elected. pic.twitter.com/K6xcxSpjZd

— Disclose.tv (@disclosetv) May 7, 2025