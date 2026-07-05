EN VIDEO: El afectuoso recibimiento de venezolanos en Chile a rescatistas que participaron en las labores en La Guaira

Un grupo de venezolanos en Chile le dio un afectuoso recibimiento a los rescatistas de ese país que participaron en las labores de búsqueda de sobrevivientes en La Guaira tras los devastadores terremotos del 24 de junio, gesto que refrendó uno de los efectivos con unas emotivas palabras.

El rescatista del Cuerpo de Bomberos de Chile agradeció por la calurosa bienvenida y aprovechó para dedicarle unas bonitas palabras a los migrantes.

LEA TAMBIÉN: COMUNIDAD DE MADRID RENDIRÁ HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE LOS TERREMOTOS EN VENEZUELA ESTE 7JUL

«Bienvenidos, gracias», se escucha a una venezolana pronunciar. Acto seguido, el rescatista en cuestión indicó: «Muchas gracias por el cariño. Quisimos llevarle esperanza a su pueblo, nuestra experiencia, que sepan levantarse».

Asimismo, indicó que todos los rescatistas se sintieron «muy acogidos» en Venezuela. «Fuimos muy bien respetados y atendidos por su pueblo, nos venimos con el corazón muy contento. Así que, un gran abrazo a todos los venezolanos en Chile», dijo emocionado.

A esas palabras, los venezolanos manifestaron un profundo agradecimiento y también por prestar apoyo en un momento tan difícil para Venezuela.