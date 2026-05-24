EN FOTOS: María Corina Machado visitó el Canal de Panamá este 24Mayo

María Corina Machado visitó este domingo el Canal de Panamá, en el marco de su visita a ese país, donde cumple una agenda que se extenderá hasta este 25 de mayo.

La información la dio a conocer la Vocería Oficial de Machado, a través de sus redes sociales, donde se le puede ver acompañada por Eduardo Quirós, vicepresidente de Comunicaciones de la Autoridad del Canal de Panamá.

Esta visita ocurrió luego de las actividades que Machado ha venido cumpliendo en el país centroamericano, donde se reunió con miembros de la Plataforma Unitaria y la diáspora venezolana.

En el encuentro con dirigentes de la oposición, se concretó el “Acuerdo de Panamá” que marca el camino hacia la transición democrática, con el aval de las fuerzas políticas del país.

Asimismo, ratificó que será candidata presidencial y admitió que en esa eventual contienda puede haber otros candidatos.

En este sentido dijo que competiría “con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato”. “Yo seré candidata, pero podrá haber otros. A mí me encantaría competir con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato (…) tendremos elecciones limpias y libres”, señaló.

Para este lunes, María Corina Machado tiene prevista una reunión con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

El Canal de Panamá es una de las infraestructuras estratégicas más importantes del mundo para el comercio marítimo internacional y uno de los principales símbolos del desarrollo económico panameño.