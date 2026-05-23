Elecciones, candidatura, retorno a Venezuela y Delcy Rodríguez: lo que dijo María Corina en su rueda de prensa en Panamá

La líder opositora, María Corina Machado, ofreció este sábado una rueda de prensa desde Panamá, donde abordó distintos puntos del panorama político de Venezuela, tales como el plazo para realizar elecciones, su regreso al país y la situación de Delcy Rodríguez.

Machado estuvo acompañada en la conferencia por importantes figuras de la Plataforma Unitaria Democrática, como Juan Pablo Guanipa, Biagio Pilieri, Delsa Solórzano y Roberto Enríquez, entre otros. Sobre el primer punto, reafirmó los plazos que tienen establecidos para los comicios: de siete a nueve meses.

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«Nosotros hemos calculado entre siete y nueve meses para realizar elecciones. Lo importante es que todos sabemos aquí que todo pasa por una elección presidencial donde todos podamos participar», añadió.

Asimismo, se refirió a su posible candidatura presidencial, aclarando que la suya no necesariamente sería la única. «Me encantaría competir con todo el mundo, con cualquiera que quiera ser candidato», acotó.

María Corina también habló sobre el plan de tres fases de EEUU, añadiendo que, para favorecerlo, es necesario que este proceso culmine con una votación. «Nosotros estamos demostrando que queremos que este plan avance y coordinar con EEUU el éxito de esta estrategia. Queremos hacer una elección impecable», sumó.

DARDOS A DELCY Y RETORNO AL PAÍS

Por otra parte, Machado se refirió a Delcy Rodríguez y afirmó que solo está cumpliendo las instrucciones del presidente de EEUU, Donald Trump.

«El presidente de los Estados Unidos ha sido nítidamente claro con que la señora Delcy Rodríguez cumple sus instrucciones. En este momento, lo que está ocurriendo en Venezuela es un proceso muy complejo y delicado, donde se están desmantelando estructuras criminales», analizó.

Además, dijo que Rodríguez «trata de vender que el país está estable», pero «la gente está contenida porque sabe que vendrá un proceso de cambio».

RETORNO COORDINADO CON WASHINGTON

Nuevamente, evitó dar lapsos exactos para su regreso a Venezuela, pero reafirmó que este se hará en coordinación con Washington.

«Hay claridad de que mi regreso y el de mis compañeros tiene un propósito: fortalecer el plan de tres fases de Marco Rubio y la cuarta etapa, que esa es nuestra, que es la reconstrucción. Será todo en su momento. Estamos en la preparación de ese hito, el gran retorno», sentenció.