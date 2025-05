El video de un toro «robándose» una moto en la India que se volvió viral, la estrelló contra una pared

Un toro se ha vuelto viral en Rishikesh, India, luego de montarse en una moto y rodar hasta estrellarla.

El hecho salió a la luz gracias a una cámara de seguridad que pudo captar todo. El incidente ocurrió en plena vía y en las imágenes se observa como en un inicio el toro camina tranquilamente junto a una scooter blanca estacionada.

De manera repentina, el animal se detuvo, regresó y colocó sus patas delanteras sobre el asiento del vehículo como si estuviera a punto de arrancarlo. Las patas traseras permanecieron firmes en el suelo mientras empujaba ligeramente la moto hacia adelante, asemejándose a la postura de un conductor.

Una mujer que caminaba cerca con un niño pequeño en uniforme escolar fue testigo del singular y peligroso momento. Al percatarse de la escena, levantó al menor y se alejó del lugar para resguardarse. Al voltear, el toro se había estrellado y se estaba alejando como si nada hubiese pasado.

You must have seen people stealing scooties many times but the case of scooty theft in Rishikesh is different. Here even the stray bulls roaming in the streets are fond of bikes and scooties. pic.twitter.com/eIrPrqoRBt

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 2, 2025