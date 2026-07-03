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«El nivel de destrucción ha sido devastador»: Habló bombero español sobre su experiencia en La Guaira

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
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Alfonso Parada, oficial del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga que viajó a Venezuela para ayudar en las labores búsqueda y rescate, reveló detalles de lo vivido en La Guaira tras los terremotos.

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«El nivel de destrucción ha sido devastador, lo que ha dificultado el rescate de personas con vida», indicó.

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Destacó que estuvieron seis días en el país y utilizaron herramientas de última tecnología para ayudar en las labores de búsqueda de personas bajo los escombros.

«Hemos realizado tareas de búsqueda e inspección en innumerables escenarios. Y comprobando que en ellos nunca se encontraban atrapadas personas con vida», dijo.

EL APOYO EN LA GUAIRA 

Asimismo, apuntó que a pesar de lo que se estaba viviendo en La Guaira había situaciones que los animaban a seguir dando el 100%.

«Una de ellas es la amabilidad de la gente que aún estando en situaciones dramáticas se ofrecían a traer comida y bebidas y estaban muy volcados con nosotros», expresó.

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De igual forma, agradeció a las personas de ONG que los han ayudado y «han colaborado mucho para que estos contingentes hayan podido ayudar a la mayor brevedad posible».

 

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