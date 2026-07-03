«El nivel de destrucción ha sido devastador»: Habló bombero español sobre su experiencia en La Guaira

Alfonso Parada, oficial del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga que viajó a Venezuela para ayudar en las labores búsqueda y rescate, reveló detalles de lo vivido en La Guaira tras los terremotos.

«El nivel de destrucción ha sido devastador, lo que ha dificultado el rescate de personas con vida», indicó.

Destacó que estuvieron seis días en el país y utilizaron herramientas de última tecnología para ayudar en las labores de búsqueda de personas bajo los escombros.

«Hemos realizado tareas de búsqueda e inspección en innumerables escenarios. Y comprobando que en ellos nunca se encontraban atrapadas personas con vida», dijo.

EL APOYO EN LA GUAIRA

Asimismo, apuntó que a pesar de lo que se estaba viviendo en La Guaira había situaciones que los animaban a seguir dando el 100%.

«Una de ellas es la amabilidad de la gente que aún estando en situaciones dramáticas se ofrecían a traer comida y bebidas y estaban muy volcados con nosotros», expresó.

De igual forma, agradeció a las personas de ONG que los han ayudado y «han colaborado mucho para que estos contingentes hayan podido ayudar a la mayor brevedad posible».