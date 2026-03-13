El momento histórico en que el presidente de Cuba admite que está negociando con EEUU en medio de las tensiones

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, admitió en cadena nacional que tanto él como su gobierno han empezado un proceso de negociación con los Estados Unidos.

«En correspondencia con la política consistente que siempre ha presentado la revolución cubana, bajo la dirección del general de Ejército como líder histórico de nuestra revolución, y la mía, y colegiado con las principales instancias del partido, el gobierno y el Estado cubano, funcionarios cubanos sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos para buscar por la vía del diálogo la posible solución a las diferencias bilaterales que existen entre nuestras poblaciones», anunció Díaz-Canel.

En este sentido, destacó que estos «intercambios los han favorecidos actores internacionales».

«Siempre que hemos estado en relaciones tensas con los Estados Unidos aparecen esfuerzos por buscar canales de diálogo, conversaciones. No es la primera vez que Cuba entra en conversaciones de este tipo, el ejemplo más reciente fuel a manera en que el general de Ejército condujo las conversaciones con el presidente Obama en una etapa muy reciente y todos sabemos los resultados de esa conversación», comentó.

«Ahora también, un grupo de actores internacionales favorecieron el desarrollo de esto. ¿Cuáles son los propósitos que nos hemos planteado? Determinar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan solución a partir de la gravedad que tienen, de la incidencia que tienen y encontrar soluciones a los problemas identificados», explicó.

«Por otra parte, determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países y además de eso identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambas naciones y también en la región donde desarrollamos nuestra vida», agregó.

El presidente de Cuba señaló que no ofrecerán mayores detalles sobre este proceso. «No ha sido, ni es práctica, del liderazgo de la revolución cubana responder a las campañas especulativas sobre este tipo de temas. Se trata de un tema que se desarrolla como parte de un proceso muy sensible que se conduce con seriedad y responsabilidad porque afecta los vínculos bilaterales entre las dos naciones y demanda enormes y arduos esfuerzos para encontrar solución y crear espacios de entendimiento que nos permiten avanzar y alejarnos de la confrontación».

«En los intercambios que se han sostenido, la parte cubana ha expresado la voluntad de llevar a cabo este proceso, sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos Estados, a la soberanía, y la autodeterminación de nuestros gobiernos», concluyó.