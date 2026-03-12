Cancelada reunión de Delcy Rodríguez con Petro en la frontera

La reunión entre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, que se iba a celebrar el viernes en la frontera entre ambos países, fue cancelada este 12 de marzo.

Fuentes del gobierno colombiano confirmaron a la agencia de noticias EFE la suspensión de la reunión. «Sí, cancelada», dijo una persona de la Casa de Nariño al ser consultado sobre el encuentro entre Petro y Rodríguez.

Por su parte, Caracol Radio afirmó que la reunión fue cancelada desde Venezuela por motivos de seguridad, según fuentes de la Presidencia de Colombia. La decisión, supuestamente, fue tomada directamente desde el Palacio de Miraflores.

La noticia se dio en medio de informaciones extraoficiales sobre la suspensión de la reunión. Hasta el momento de la publicación de esta nota, no hay detalles sobre las razones que llevaron a la cancelación.

Cabe destacar que ni el gobierno venezolano ni el colombiano se han pronunciado sobre la suspensión del encuentro. Se espera alguna declaración en las próximas horas.

¿DE QUÉ SERÍA LA REUNIÓN?

El encuentro marcaría una nueva etapa en las relaciones entre Venezuela y Colombia, a 70 días de la captura de Nicolás Maduro. Rodríguez y Petro se verían las caras en el puente internacional Atanasio Girardot, que conecta al estado Táchira con el departamento de Norte de Santander.

Autoridades colombianas afirmaron que la reunión estaría enfocada en temas económicos y de seguridad fronteriza. Rodríguez, por su parte, confirmó el encuentro hace pocos días.

«Vamos a seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países», detalló Rodríguez.

A mediados de febrero, tuvieron una llamada telefónica, en donde la presidenta venezolana dijo que se reunirían «próximamente». Igualmente, ya se habían dado contactos entre ambos tras la llegada de Rodríguez a la Presidencial.

Luego del bombardeo de Caracas y la captura de Maduro, Petro invitó en enero a Rodríguez a visitar Colombia. Asimismo, le propuso un diálogo a tres partes con Estados Unidos para estabilizar Venezuela.