El misterioso caso de una modelo que ‘cayó’ de un piso 13: su novio fue detenido y también apareció muerto

Una modelo brasileña, identificada por las autoridades como Ana Luiza Mateus, de 29 años, murió tras caer de un piso 13 en Río de Janeiro (Brasil), por el suceso arrestaron a su novio, pero horas después apareció muerto en su celda.

De acuerdo con medios locales, la tragedia que sacude a Brasil comenzó la madrugada de este miércoles, cuando la modelo y representante de Bahía en el Miss Cosmo Brasil, cayó desde la ventana de un apartamento en el piso 13 de un edificio en Barra da Tijuca.

En consecuencia, su novio, Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, de 32 años, terminó detenido como principal sospechoso de haberla empujado durante una discusión.

Sin embargo, pocas horas después de su arresto, él también fue hallado muerto dentro de su celda, en un aparente caso de suicidio.

La investigación reveló que Endreo tenía antecedentes graves de violencia contra la mujer. En octubre del año pasado fue arrestado por torturar, violar y mantener en cautiverio a una expareja, quien sufrió traumatismos y perdió parcialmente la visión de un ojo.

La mujer relató que él la estranguló con un cinturón, amenazó de muerte y obligó a confesar supuestas infidelidades.

«Pasó horas diciéndome las formas en que me iba a matar», recordó la víctima, quien solo logró escapar tras convencerlo de llevarla a una unidad médica.

¿QUÉ DICEN LOS CONOCIDOS DE ANA LUIZA?

Según amigos de Ana Luiza, la modelo y Endreo se conocieron hace tres meses y comenzaron una relación poco después del carnaval.

Él se presentó bajo el nombre de su hermano, Tarso Lincoln, y aseguró ser estudiante de Medicina. Tras su detención, mantuvo esa identidad falsa hasta que la Policía Civil confirmó su verdadera documentación.

Asimismo, los testigos describieron la relación como conflictiva y marcada por episodios de celos y control.

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¿QUÉ DICEN LOS VECINOS?

La noche del crimen, vecinos escucharon al menos dos discusiones fuertes.

La investigación apunta a que Ana Luiza había comprado un pasaje de autobús para viajar a Teixeira de Freitas, su ciudad natal, en un intento de alejarse de la relación.

Además, Endreo fue visto saliendo del apartamento de forma violenta, pero regresó minutos después para continuar la pelea.

Cuando el personal del edificio llegó tras las alertas por el ruido, la joven ya había caído al vacío. El sospechoso estaba ensangrentado junto al cuerpo y habría intentado manipular la escena, según la policía.

«Cuando llegamos, él estaba llorando y ensangrentado junto al cuerpo de la víctima. Incluso movió el cuerpo. Para nosotros, todo esto fue un intento de alterar la escena. Tenemos otros elementos técnicos que indican que la víctima fue empujada», explicó el comisario Renato Martins.

CONFESÓ LOS CELOS

En su declaración, Endreo admitió sentir celos de la modelo y no tolerar su exposición en redes sociales, donde ella acumulaba más de 40.000 seguidores y trabajaba con marcas y restaurantes.

«Él relató que tenía celos de la víctima. Decía que era muy acosada y que no podía superar eso. Esa inseguridad lo llevaba a intentar controlarla. No le gustaba que ella saliera sola. Todo esto terminó en esta tragedia», concluyó el delegado.