¿El embarazo cambió todo? Los nuevos e impactantes detalles sobre el crimen de la exreina de belleza mexicana a manos de su suegra

Una amiga de Carolina Flores, la modelo mexicana asesinada por su suegra, reveló nuevos detalles que podrían haber generado el crimen y es que la relación entre ellas cambió desde su embarazo.

«Yo tengo conversaciones con Carolina en donde ella menciona que amaba a su suegra», señaló la amiga en entrevista para Siéntese quien pueda.

No obstante, destacó que cuando se enteraron del embarazo todo cambió en la relación. «Desde que ella se embarazó todo cambió. A mi amiga le hacía muchos comentarios pasivo agresivos estando embarazada y ya teniendo al bebé».

A pesar de esto, nunca percibieron que la vida de Flores podía estar en peligro.

La pareja se había mudado a la Ciudad de México para escapar de ese ambiente conflictivo. Sin embargo, la llegada de Erika María, su suegra, en abril intensificó las tensiones.

Tras cometer el asesinato, Erika María escapó y actualmente se encuentra prófuga de la justicia.

Con respecto a su bebé de ocho meses, sigue a cargo de su esposo Alejandro Sánchez, quien también ha estado envuelto en la polémica.

A pesar de que no estaría involucrado en el asesinato, tardó 24 horas en realizar la denuncia, tiempo que le sirvió a su madre para esconderse.

Cuando lo interrogaron, alegó que lo hizo para proteger a su bebé, mientras escribía una serie de indicaciones de cómo atenderlo, en caso de que lo privaran de libertad por lo hecho por su madre. Por lo cual, la policía también lo está investigando.