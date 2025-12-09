El Joropo de Venezuela se inscribe en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Unesco

(EFE).- El Comité del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco inscribió este martes al Joropo de Venezuela en su Lista Representativa, otorgando estatus universal a una tradición que vertebra la identidad de los llanos y que funge como banda sonora del mestizaje en el país suramericano.

“Son fundamentales las contribuciones de la Unesco al mundo, ya que promueve la democratización de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación, al tiempo que protege la biodiversidad, en aras de alcanzar el progreso y la justicia social para todos los pueblos”, declaró en la plenaria la embajadora de Venezuela en la India, Capaya Rodríguez González.

Especialmente «en este momento histórico, cuando no son pocas las amenazas a la paz y se destruye la naturaleza para el beneficio de unos pocos que buscan únicamente intereses materialistas”, agregó.

La decisión fue adoptada durante la vigésima sesión del organismo en Nueva Delhi, que reconoció el valor de esta expresión festiva que, más allá de la música, constituye un complejo sistema de saberes que integra poesía, danza y artesanía, fruto del sincretismo entre las culturas indígenas, africanas y europeas.

Aunque el arpa, el cuatro y las maracas son sus íconos más visibles, la práctica varía según la geografía, incorporando desde la bandola y el violín hasta el acordeón, dependiendo de si se trata de un joropo oriental, andino, central o llanero.

EL JOROPO

El Joropo es una vivencia cotidiana que acompaña desde las faenas de ordeño y arreo de ganado hasta las celebraciones familiares y religiosas. Sus letras actúan como crónica oral de la vida del pueblo, narrando historias de amor, humor y la dura vida del campo.

Venezuela, que en 2024 inscribió el casabe —una tradición culinaria ancestral elaborada a base de yuca— como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad dentro de una candidatura multinacional, suma ahora una apuesta individual con el joropo, una de las expresiones más emblemáticas de su identidad cultural.

