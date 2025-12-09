Nuevo escándalo en el Miss Universo: Fátima Bosch abandonó entrevista en vivo porque no se sintió cómoda

La mexicana Fátima Bosch, actual Miss Universo 2025, volvió a estar en el centro de la controversia luego de que abandonara una entrevista en el programa Pica y Se Extiende de la cadena estadounidense Telemundo.

El incidente ocurrió cuando los conductores Lourdes Stephen y Carlos Adyan le cuestionaron sobre los escándalos que han marcado su triunfo, incluyendo denuncias de presunto fraude y las investigaciones judiciales contra Raúl Rocha, presidente del certamen, cuyas cuentas bancarias fueron congeladas en México.

LEA TAMBIÉN: LA POLÉMICA QUE SE DESATÓ EN EL MISS VENEZUELA CON STEPHANY ABASALI Y EL MENSAJE QUE ENCENDIÓ LAS REDES

Bosch, visiblemente incómoda, pidió que no se le relacionara con los problemas legales de la organización. Insistió en que su papel es representar a Miss Universo y no responder por asuntos ajenos.

“Yo no tengo nada que esconder, yo no hice nada malo. Fui, participé, di todo mi esfuerzo. Los resultados fueron los que tocaron”, declaró antes de retirarse abruptamente de la entrevista, según confirmaron luego los propios presentadores.

¿QUÉ PASÓ SEGÚN LOS PRESENTADORES?

«Bueno, en primer lugar, siento que Fátima no esperaba que aquí en Telemundo se le hicieran las preguntas periodísticas que se le iban a realizar. Siento que con la primera pregunta que se le hizo, su cara cambió un poco», consideró Adyan cuando fue consultado sobre la situación en el programa En Casa con Telemundo.

«La primera pregunta fue la del tema de las visas. Porque a mí personalmente, y sé que al público en casa también, le parece injusto. Que una persona con un pasaporte dominicano, haitiano, un pasaporte boliviano, un pasaporte venezolano, que quizás no son tan fuertes como un pasaporte mexicano. Entonces a ella no le gustó esa pregunta. Y cuando le insistimos sobre la demanda, seamos realistas, no es que yo quiera inventarme que hay una demanda, hay una demanda en curso, y ella tenía toda la potestad de responder lo que ella quisiera. Siento que en ese momento, ella no esperaba la pregunta. Su cara cambió. Al final, ella se paró de la entrevista, y nosotros realmente, ni Lourdes ni yo teníamos conocimiento de que ella se había ido del estudio, hasta que ya nos indicaron que no iba a estar en ese segmento, porque ella decidió abandonar», agregó.

Asimismo, los presentadores señalaron que, según los productores que estuvieron con Fátima, pudieron confirmar que ella se molestó por la pregunta específicamente sobre la demanda. También sobre la interrogante de las cuentas congeladas de Raúl Rocha.

Comentaron que incluso la producción le tenía organizada una celebración con mariachis. Pero ella, aparentemente, se negó a participar alegando que no tenía «nada que celebrar».

«Nos confirma la producción, que Fátima estuvo muy molesta, entregó el vestuario, y ni siquiera quiso aceptar el transporte que Telemundo le tenía confirmado, y se fue en Uber, o sea, ya ni siquiera quiso el transporte de aquí», comentó otra de las presentadoras del programa En Casa con Telemundo.

CUENTAS BLOQUEADAS – MISS UNIVERSO

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno mexicano bloqueó las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú. Se trata de un empresario y actual dueño del 50 % de la franquicia del certamen de belleza Miss Universo, a quien se le investiga por presuntos lazos con el crimen organizado.

El pasado 26 de noviembre, la Fiscalía General de la República (FGR) de México confirmó que investigaba a Rocha Cantú. Todo, como parte de un caso de presunta vinculación con el crimen organizado, particularmente por narcotráfico, contrabando de combustible y tráfico de armas.

Sin embargo, el pasado domingo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, negó que existan indicios de que el certamen Miss Universo esté financiado por el crimen organizado.

«CONFLICTO DE INTERESES»

La polémica nació desde que se tuvo conocimiento de que la empresa de Raúl Rocha, Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V., obtuvo en 2023 un contrato con Petróleos Mexicanos (Pemex) por varios millones de dólares.

Durante ese contrato, el padre de Fátima, Bernardo Bosch Hernández, tenía un cargo de dirección en Pemex.

Debido a esta coincidencia financiera/empresarial surgió la sospecha pública de un posible conflicto de interés. Es decir, que el triunfo de Fátima en el Miss Universo habría podido estar influido por esos lazos.

REACCIÓN DE RAÚL ROCHA

Molesto por lo que calificó como “declaraciones falsas”, Raúl Rocha recurrió a su cuenta de Instagram. En concreto, difundió un comunicado en el que explicó los alcances del contrato firmado entre su empresa y Pemex.

El documento, que rápidamente se viralizó, buscó frenar las críticas y cuestionamientos que han puesto en entredicho la legitimidad del certamen Miss Universo. Sin embargo, la polémica siga instalada.

En su escrito, Raúl afirmó que dichas publicaciones tienen como propósito «malinformar, confundir y manipular a una audiencia creyente de que ejercen un periodismo con ‘la verdad'».

Confirmó que sí existe un contrato entre su empresa y Pemex, pero no está relacionado de ninguna forma con el certamen.

«La sociedad Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V., en la cual participó y que forma parte del conglomerado de empresas de nuestro grupo, celebró el contrato No. 640853806, con fecha 7 de febrero de 2023, por un monto total de $745,645,019.93 MN. Este contrato fue adjudicado a Soluciones Gasíferas del Sur a través de un concurso de licitación altamente competitivo, convocado por Pemex Exploración y Producción el 27 de septiembre de 2022. El proceso se desarrolló conforme a estándares internacionales y a los lineamientos técnicos de Pemex, con la participación de 15 empresas altamente experimentadas, competitivas y reconocidas dentro de la industria energética», especificó.

«En dicha licitación participaron diversas compañías. Entre ellas Soluciones Gasíferas del Sur en asociación con Servicios PJP4 México, empresa con más de 20 años de experiencia como contratista privado de Pemex. La propuesta presentada resultó ser la oferta económica más competitiva y cumplió íntegramente con los requisitos técnicos establecidos, condición indispensable para su adjudicación», agregó.

Aun reconociendo la existencia del documento, Rocha insistió en que los tiempos y propósitos del acuerdo no coinciden. En específico, con la presencia de Fátima Bosch como candidata mexicana en el certamen.

«Es importante señalar que este contrato fue celebrado el 7 de febrero de 2023. Y tuvo una fecha de vencimiento establecida para el 31 de diciembre de 2023, con una vigencia total de 11 meses. No existe ningún apoyo o beneficio extraordinario. Y ni siquiera se ha materializado la obtención entera de los fondos de acuerdo con los términos del contrato», acotó.