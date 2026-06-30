El indignante comentario de comunicadora chilena sobre situación de Venezuela que encendió las redes

En medio de todo el dolor que está atravesando Venezuela tras la muerte de muchas personas por los terremotos del pasado 24 de junio, una periodista de Chile se ha vuelto viral por un comentario de odio dejado en una de las cuentas de Instagram que reportan la tragedia venezolana.

«Sigan muriéndose, lacras inmundas», respondió la periodista chilena, Victoria Moliterno Urízar, en una historia sobre las víctimas fatales en Venezuela.

De acuerdo a lo que ha trascendido en redes sociales, la comunicadora social estaría vinculada al área de comunicaciones de la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo en su país.

Este comentario causó una ola de indignación, sobre todo en un momento tan sensible, cuando aún hay personas vivas bajo los escombros con la esperanza de que los encuentren, y familias que siguen esperando una llamada de sus seres queridos que desaparecieron de un momento a otro.

SE DISCULPÓ ANTE LA PRESIÓN SOCIAL

Como era de esperar, la periodista chilena emitió unas disculpas luego de haber recibido un gran número de comentarios negativos.

«Buenas noches… quisiera pedir disculpas a ustedes y a todo el pueblo venezolano por mi arrebato tan imbécil. Lo que dije fue ofensivo, inhumano, injusto y no tiene justificación», comentó.

«Asumo completamente la responsabilidad por mis palabras y lamento sinceramente el daño y la ofensa que causé. No representa los valores que quiero tener ni la persona que realmente soy, solo mi poca capacidad de actuar racionalmente en un momento de exabrupto que no justifico para nada… al contrario merezco todas las consecuencias», agregó.

«No espero que acepten mis disculpas ni que me perdonen, pero si quería expresar mi arrepentimiento de manera honesta. Me avergüenzo de haber reaccionado de esa forma y espero aprender de este error para no volver a repetirlo», concluyó.

Pese a ello, su cuenta de Instagram ya no se encuentra activa, aunque se desconoce si la eliminó por voluntad propia o la red social la baneó por xenofobia.