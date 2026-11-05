El impactante caso de un colombiano que logró ‘enamorar’ al asesino de su hermana para llevarlo a la justicia

La sociedad colombiana está impactada por la historia de Juan Camilo Chávez, un hombre que trabajó incansablemente para identificar al asesino de su hermana y hasta llegó a ‘enamorar’ al victimario para llevarlo ante la justicia.

El caso se remonta hasta el 17 de septiembre de 2009, cuando Ana María fue abusada y asesinada en su casa en Bogotá. Poco antes, la joven universitaria habría conocido a unos hombres en Facebook, quienes se hicieron pasar por productores musicales y le prometieron «fama» a la joven.

Tras el asesinato de su hermana, Chávez revisó las cámaras de seguridad y vio a varios jóvenes que ingresaron al apartamento. Luego, salieron con prendas de la víctima y hasta llegó a ver publicaciones en redes sociales con esa ropa.

«Orgullosos del crimen que acaban de cometer, pero con las prendas como trofeo de mi hermana», dijo Chávez en pódcast Conducta Delictiva. Sin embargo, las autoridades no lograron identificar a ninguno de los victimarios.

LA IDEA DE CHÁVEZ

Ante la falta de respuestas de las autoridades, Chávez optó por investigar el caso por sí mismo. «O los capturaba o los capturaba y no podía dejar que fuera un homicidio más, una estadística más», afirmó. En tal sentido, ideó una estrategia para conseguir información: crear perfiles falsos de mujeres y acercarse a los sospechosos.

«Necesito interactuar con ellos, hacerlos amigos para ganarme su confianza y traer esa información», dijo Chávez sobre su plan. Así pues, se hizo pasar por otra persona para hacer caer a los sospechosos en la misma trampa que usaron con su hermana.

Chávez se enfocó en uno de los sujetos y en 24 horas logró que «se enamorara de ella». El sujeto viajó desde Medellín hasta Bogotá para conocer a la mujer falsa, quien decía que «tenía ganas» y vivía sola en un apartamento.

«Cuando llega, gracias a las evidencias del video, gracias a la cédula, al nombre completo y a las pruebas que se recolectan, apenas bajaba del bus en el terminal de transporte de Bogotá, es aprendido, es capturado», recordó Chávez.

A pesar del éxito de su idea, Chávez no deja de pensar en Ana María, quien estudiaba arquitectura y soñaba con convertirse en cantante. «Ella tenía mucho para entregarle a este mundo, amor, talento, una excelente hermana e hija», rememoró.