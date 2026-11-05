Al estilo alerta aeropuerto: Detuvieron a tres extranjeros con más de 3.000 tarántulas, así pretendían ocultarlas

Un insólito caso fue descubierto en el aeropuerto internacional Jorge Chávez en Perú. Tres extranjeros, dos alemanes y un polaco fueron detenidos en el aeropuerto de Lima cuando intentaban sacar del país más de 3.000 tarántulas.

El cargamento ilegal fue descubierto gracias a una alerta que permitió a las autoridades peruanas revisar el equipaje de los sospechosos antes de que abordaran su vuelo hacia Alemania.

Entre las cuales se pueden diferenciar algunas especies: Trichonephila, Auriculares, Pitufeo. «Pueden formar parte de personas que son coleccionista», dijo una funcionaria del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.

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EL ESCONDITE

Habían metido las tarántulas dentro de recipientes plásticos y las camuflaron meticulosamente dentro de medias para intentar burlar los controles de seguridad del aeropuerto.

El botín incluía de todo: desde huevos y crías diminutas hasta ejemplares adultos gigantes extraídos ilegalmente de la selva amazónica.

Entre los animales se encontraban ejemplares de la famosa «tarántula de patas azules», una especie gigante que mide unos 20 centímetros y que está protegida por las leyes peruanas debido a su vulnerabilidad.

Los tres hombres quedaron bajo arresto y ahora enfrentan investigaciones por tráfico ilegal de fauna silvestre.

Al tratarse de especies protegidas, las leyes de ese país castigan este delito con penas severas que pueden llegar hasta los siete años de prisión.