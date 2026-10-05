El espantoso caso en México: Una influencer publicó un post en TikTok y lo que hizo después contra su familia dejó a todos en shock

Una popular influencer, identificada como Cinthia Abigail Tamez Rivera, habría asesinado a sus tres hijos y a su pareja sentimental en el municipio de Montemorelos, en el estado mexicano de Nuevo León. Luego, se quitó la vida.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó sobre el caso de Tamez. De acuerdo a medios mexicanos, la principal línea de investigación apunta a un homicidio múltiple de sus tres hijos, de 12, 11 y 4 años, y su pareja, con un posterior suicidio.

Las autoridades sospechan que Tamez habría tenido una discusión con su novio y luego tomó pistola automática calibre .38. «Se realiza primeramente la privación de la vida de la pareja y los dos menores. Posteriormente, sale y ultima al otro menor y se priva de la vida», apuntó el fiscal general, Javier Flores Saldívar.

El cuerpo de Tamez y de su hijo menor fueron localizados en el interior de una camioneta estacionada en vía pública en la colonia de Los Nogales. Tras ir a la vivienda de la familia, las autoridades encontraron los otros tres cadáveres.

«El arma es un calibre .38, pistola automática. Los casquillos coinciden entre el ubicado donde se priva de la vida la señora, con los diversos occisos que se encontraban en el domicilio», explicó el fiscal.

UN SOBREVIVIENTE

Sorprendentemente, un adolescente de 14 años, hijo de una expareja de Tamez, sobrevivió a la masacre en la vivienda. El joven logró ocultarse y permaneció dentro de la casa hasta que concluyó la agresión.

Según relató, Tamez lo habría visto en el interior de la casa durante la masacre, pero no le disparó. El adolescente quedó bajo resguardo de las autoridades y su declaración, crucial para esclarecer el caso, será evaluada por la Fiscalía General de Justicia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRÁGICO CASO EN COLOMBIA: DOS AUTOBUSES COMPETÍAN Y UNO ARROLLÓ A UN MOTORIZADO, UN PASAJERO BAJÓ DE LA UNIDAD Y SU VIDA CAMBIÓ POR COMPLETO

Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen. Horas antes del crimen, Tamez hizo una publicación en TikTok y afirmó: «No todos conocen mi lado cul*ro. Yo soy capaz de quemar mi casa por ver la del vecino arder».