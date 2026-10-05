Trágico caso en Colombia: Dos autobuses competían y uno arrolló a un motorizado, un pasajero bajó de la unidad y su vida cambió por completo

Los habitantes de la ciudad de Barranquilla, en Colombia, están conmocionados por el caso de un joven de 30 años, identificado como Héctor Beleño Ortiz, quien murió al ser atropellado por el autobús en que viajaba su propio padre.

Los hechos se dieron en horas de la mañana pasado jueves en la avenida Circunvalar, aunque trascendió apenas en las últimas horas. Beleño circulaba en una moto hacia la Universidad del Atlántico, en donde trabajaba y estudiaba.

De acuerdo a medios colombianos, Beleño falleció tras ser embestido por un autobús de la empresa Coolitoral, que viajaba hacia el norte de Barranquilla. El joven murió en el lugar por la gravedad de sus lesiones.

Al igual que en otros siniestros semejantes, la zona fue acordonada y el cuerpo de Beleño protegido hasta que fuera levantado. Lo que no esperaba ninguno de los testigos era el dramático giro que iba a tomar el suceso.

EL PADRE DE BELEÑO

Mientras que el cuerpo del motorizado permaneció en el pavimento, un señor bajó del autobús involucrado en el siniestro. Se trataba de Willman Beleño, padre de la víctima que yacía en el suelo.

«Los conductores (de dos buses) iban compitiendo, fueron unos irresponsables en esa vía que no sirve para nada. Venían dos buses, en el que yo venía y otro más, venían compitiendo», dijo el señor.

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Willman Beleño afirmó que el autobús buscó pasar a un vehículo particular y ocurrió la tragedia. «Trató de esquivarlo, se mete al carril y el bus en el que yo voy es el que atropella a mi hijo. Los dos buses fueron los que cometieron la imprudencia», agregó.

Tras el accidente, el señor bajó de la unidad y le llamó la atención la placa de la moto. «Le pido la cédula a un agente de tránsito de la persona que estaba fallecida, que podía conocerlo, le dije el nombre, y ese era mi hijo», lamentó.