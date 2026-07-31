El emotivo video con el que rescatista español y su perrito de búsqueda se despidieron de Venezuela

Un rescatista español compartió un emotivo video luego de la misión que tuvo junto a su perro de búsqueda, Valto, tras los terremotos del 24 de junio en La Guaira.

«Hay viajes que no se olvidarán nunca. Después de 12 días de trabajo en Venezuela, tocaba volver a casa. En estas imágenes solo se ve el regreso, pero detrás quedan muchas horas de búsqueda, esfuerzo, incertidumbre y un compañero que lo dio todo sin pedir nada a cambio», comentó.

«Ellos no entienden de titulares ni de reconocimiento. Solo saben trabajar, confiar y seguir adelante», añadió el rescatista.

En el video se puede ver el notable cansancio del perrito en el avión de regreso a España. «No todas las batallas dejan cicatrices visibles. 12 días buscando entre escombros en Venezuela. Sin rendirse y sin preguntar por qué, solo haciendo aquello para lo que entrenamos día a día. El cansancio pesa ¿Verdad, Valto? Pero volver juntos lo hace más ligero porque detrás de cada perro de rescate hay un corazón que nunca deja de intentarlo».

«Volvemos orgullosos de nuestro trabajo en Venezuela. Gracias compañero. Una misión más juntos, como siempre. Gracias por cada paso que dimos juntos. Ahora a por el merecido descanso», concluyó.