Venezuela y Chile normalizarán progresivamente sus relaciones bilaterales: anunciaron inicio de una hoja de ruta

Venezuela y Chile acordaron este jueves, 30 de julio, reactivar las relaciones consulares como «paso inicial» hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales, rotos desde hace dos años, informó este jueves el Gobierno venezolano.

Según un comunicado, la decisión de Caracas y Santiago tiene como objetivo «asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos».

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Se trata del «inicio de una hoja de ruta» acordada por el Gobierno de Delcy Rodríguez y el del presidente chileno, José Antonio Kast, para «la normalización progresiva de sus relaciones bilaterales», señala el texto, publicado en redes sociales por el canciller venezolano, Félix Plasencia.

«Esta iniciativa conjunta se sustenta en los históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana que han unido a Venezuela y Chile desde sus orígenes como repúblicas e inspiran sus esfuerzos conjuntos en favor del desarrollo y bienestar de nuestros pueblos y de nuestra región», expresó Caracas.

El Ejecutivo venezolano afirma que este proceso «se fundamentará en el diálogo constructivo, bajo los principios de respeto mutuo, de reciprocidad y el absoluto apego a las normas del derecho internacional».

RESPUESTA DESDE CHILE

Tras el anuncio, el presidente de Chile, José Antonio Kast, valoró el paso y el trabajo de su equipo diplomático.

«Quiero agradecer a nuestro ministro de Relaciones Exteriores y a todo el equipo de la Cancillería, que de una manera seria, de una manera metódica, han logrado este acuerdo trascendente que nos permite avanzar, paso a paso, en la normalización de las relaciones entre Chile y Venezuela», señaló.

«Asimismo, quiero valorar la disposición del gobierno venezolano y saludar a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por la disposición a avanzar en esta hoja de ruta conjunta», añadió.

#ÚLTIMAHORA 🔴 | Venezuela y Chile anunciaron el inicio de una ruta para la normalización progresiva de sus relaciones bilaterales, así lo anunció Félix Plasencia, ministro de Relaciones Exteriores pic.twitter.com/lBLhZmc9WA — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 30, 2026

«A partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa que nos va a permitir avanzar en tremendos desafíos que tenemos como países en un mismo continente, desafíos que hablan de seguridad, de migración y de desarrollo económico», puntualizó el mandatario.

«Esta es una buena noticia para ambos países» porque «permitirá que los 700 mil venezolanos que se encuentran en Chile podrán comenzar a recibir asistencia consular. Lo mismo para los cerca de 25 mil chilenos que viven» en Venezuela, declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna.

«Este es un paso trascendente porque marca el inicio de una hoja de ruta para la normalización progresiva de nuestras relaciones bilaterales. Quisiera destacar que este proceso se fundamenta en un diálogo constructivo bajo los principios de respeto mutuo y reciprocidad, siempre en apego absoluto a las normas del derecho internacional», destacó Pérez.

ROMPIMIENTO DE RELACIONES

El 29 de julio de 2024, Nicolás Maduro exigió a siete países, Chile entre ellos, el retiro inmediato de sus representantes en Venezuela, en rechazo a declaraciones sobre los comicios presidenciales del día anterior, en los que el chavista, actualmente detenido en Estados Unidos, fue proclamado ganador, aunque no reconocida por parte de la comunidad internacional.

Venezuela anunció el proceso de reanudación una semana después de que el subsecretario del Interior chileno, Máximo Pavez, asegurara que el apoyo prestado por Santiago a Caracas tras el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio permitió desarrollar una comunicación «más fluida» entre ambos países.

El Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, también anunció recientemente un «proceso progresivo de reanudación integral de las relaciones» con Perú, rotas también hace dos años.

Con información de EFE