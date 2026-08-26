El dantesco crimen de una adolescente: le cayó a martillazos a su propia madre y se fue a la escuela

Una adolescente, de 14 años de edad, confesó que le cayó a martillazos a su madre y, posteriormente, asistió a la escuela como si nada hubiera ocurrido, en uno de los casos que más conmociona a Chile en la actualidad.

De acuerdo con lo reseñado por Bio Bio Chile y otros medios, la joven quedó en internación provisoria este martes, 25 de agosto, tras confesar que mató a martillazos a su madre de 48 años (identificada con las iniciales G.M.M.M. y de nacionalidad chilena), luego de una discusión que ambas sostuvieron el mediodía del domingo.

El hecho se registró en el apartamento que compartían en la comuna santiaguina de San Joaquín. De acuerdo con lo trascendido, tras acabar con la vida de su progenitora, la adolescente salió esa misma tarde con su padre y esa noche durmió con el cuerpo de su madre tendido en la sala estar.

Al día siguiente —según lo detallado por las autoridades— asistió con normalidad a clases y, ya en la tarde, se presentó por su propia cuenta en la 3ª Comisaría de Santiago para entregarse.

«Lo que tenemos es una persona de sexo femenino de 48 años que es víctima del delito de parricidio, la cual presenta diversas heridas contusas, con un elemento contundente, cuyo autor correspondería a su hija, una menor de edad», señaló el subprefecto Robert Briones.

RESOLUCIÓN JUDICIAL

Durante el control de audiencia realizado este martes, la Fiscalía logró acreditar el crimen. El tribunal, tras descartar que existiera alguna denuncia previa de violencia intrafamiliar, decretó la «internación provisoria» de la menor por los 100 días que contempla la investigación.

Ariel Cancino, fiscal de la Fiscalía Metropolitana Sur, explicó al término de la formalización que la acusada «le ocasionó la muerte a su madre el día domingo. Posteriormente, ella habría salido con su padre durante la tarde. Al día siguiente habría ido hasta su colegio, un día de clase normal. A la salida del dicho establecimiento educacional, ella habría concurrido hasta una comisaría a realizar una autodenuncia respecto de este hecho».

Según el funcionario, la investigación «logró acreditar en este caso, por lo menos en esta instancia procesal inicial, que la imputada tuvo participación punible en los hechos en materia de esta investigación. Fue formalizada, como se explicó anteriormente, por el ilícito de parricidio consumado».

Respecto a los presuntos hechos de violencia intrafamiliar alegados por la defensa, Cancino sostuvo que «revisados los antecedentes que constan en carpeta investigativa, referente tanto al padre de la imputada como también a la víctima de este caso, no consta ninguna denuncia de dicho carácter».

El caso quedó en manos de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con el Laboratorio de Criminalística.