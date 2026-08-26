La agonizante muerte de Yudelkys: estuvo casi un mes hospitalizada tras ser brutalmente agredida en Barranquilla

Una venezolana, de 41 años, murió luego de permanecer casi un mes hospitalizada tras una violenta agresión que sufrió en el barrio Porvenir, al norte de Barranquilla, en Colombia.

De acuerdo con lo reseñado por el diario colombiano El Tiempo, se trata del caso de Yudelkys Geraldine Martínez, un hecho que se registró en horas de la noche de este lunes y, que ahora, la Fiscalía deberá reclasificar como homicidio.

Se detalló que Martínez falleció en la Clínica de la Costa, centro asistencial al que había sido remitida por la gravedad de las lesiones.

Las primeras versiones indicaban que la mujer resultó herida durante una discusión con varias personas, quienes presuntamente la golpearon con bastones de madera y otros objetos contundentes, en el sector de la calle 76 con carrera 44.

Su hijo fue quien la llevó hasta un centro médico para que recibiera atención urgente. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladada a la Clínica de la Costa, donde quedó bajo pronóstico reservado hasta su fallecimiento.

Con su muerte, el expediente que inicialmente se investigaba como lesiones personales pasó a convertirse en un homicidio consumado, lo que obliga a la Fiscalía y organismos judiciales a reconstruir las circunstancias previas al ataque, identificar a los responsables y establecer las motivaciones detrás de la agresión.

Hasta el momento no se conocen capturas relacionadas con el caso, ni pronunciamientos oficiales sobre avances en la investigación.

POSIBLE CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Sin embargo, en las últimas horas surgieron versiones que plantean, que pudiera tratarse de un caso de violencia de género.

Además, también se dieron a conocer nuevas versiones periodísticas. En las misma, se planteó que la agresión habría sido más violenta de lo reportado inicialmente. Se señaló que la mujer habría sufrido graves lesiones internas, «producto de ataques ocurridos dentro de una vivienda».

Sin embargo, estos elementos no fueron confirmados oficialmente por la Fiscalía ni por Medicina Legal. Por tanto, cualquier conclusión sobre la naturaleza exacta del ataque deberá surgir de los hallazgos judiciales y forenses.

Mientras persisten interrogantes sin respuesta sobre quiénes participaron, el origen del conflicto y si existía una relación previa entre la víctima y los agresores.

El caso se vinculó con las alarmantes cifras de mujeres asesinadas en la región este año. Ya son 56 este año en el Atlántico, según el dato suministrado por autoridades y organizaciones. Sin embargo, todavía no existe una determinación oficial que permita clasificar la muerte de Martínez como feminicidio.

Pese a ello, organizaciones defensoras de derechos de las mujeres insistieron en que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse con enfoque de género, para descartar patrones de discriminación, dominación o ensañamiento.

En tanto, la familia de Yudelkys Geraldine Martínez espera ahora que las autoridades judiciales esclarezcan las numerosas preguntas que rodean el caso.