El crimen que sacude a Italia: Modelo fue apuñalada 24 veces por su exnovio

La sociedad italiana está conmocionada por el caso de una modelo de 29 años, llamado Pamela Genini, que fue encontrada sin vida en su departamento en Milán. El cuerpo tenía 24 puñaladas.

El tenebroso hallazgo ocurrió el martes de esta semana en un edificio de apartamentos en el barrio de Gorla. De acuerdo al medio Il Fatto Quotidiano, el principal sospechoso es Gianluca Soncin, expareja de Genini.

Las investigaciones arrojaron que Genini estaba en su apartamento cuando su expareja irrumpió en el lugar. El sujeto, supuestamente, usó una llave que había copiado varias semanas antes del crimen.

Soncin encaró a Genini y comenzaron a discutir. Con el paso de los minutos, la situación escaló rápidamente y los gritos de la modelo alertaron a los vecinos, quienes informaron a las autoridades sobre el incidente.

Las autoridades ingresaron a la vivienda y encontraron una escena de terror: Genini con graves heridas en la terraza de la vivienda. Soncin, por su parte, intentó quitarse la vida al apuñalarse en dos ocasiones en el cuello.

Aparentemente, Soncin sujetó a Genini en la terraza y le propinó 24 puñaladas en distintas partes de su cuerpo, como cuello, espalda, pecho, brazos y manos. La joven murió antes de la llegada de los organismos de emergencias.

Las autolesiones que se infligió Soncin no representan un peligro para su vida, aunque sigue internado en el hospital Niguarda de Milán. El sujeto se encuentra detenido y enfrentará a la justicia por la muerte de Genini.

La joven reconocida en el ámbito del modelaje en Italia y hace pocas semanas decidió romper su relación con Soncin, de 52 años. Versiones extraoficiales indican que el noviazgo entre ambos fue tenso y conflictivo.