Candidato a diputado en Argentina falleció en pleno debate en vivo, todo quedó grabado

El candidato argentino Hernán Damiani, de la Unión Cívica Radical (UCR), falleció a los 66 años tras sufrir un infarto mientras participaba en un debate político transmitido en directo por un canal de streaming.

Damiani, que competía por una banca legislativa en representación de la provincia de Misiones, se encontraba como invitado en el programa ‘La Casa’ junto a otros aspirantes cuando, a pocos minutos de iniciado el intercambio, se descompensó repentinamente.

Inmediatamente lo trasladaron de urgencia al hospital Madariaga de Posadas, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

El exdiputado y candidato radical misionero Hernán Damiani falleció tras sufrir una descompensación cardíaca durante un debate en un canal de streaming. pic.twitter.com/hLeLmaeoqk — MDZ Online (@mdzol) October 16, 2025

Hernán Damiani se desempeñó como diputado provincial en dos períodos durante la década de 1990, luego ocupó una banca en el Congreso Nacional y, en la actualidad, integraba la lista de candidatos de la UCR para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El suceso generó una profunda conmoción en el ámbito político local. “Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y fuertes convicciones”, expresó en redes sociales el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.